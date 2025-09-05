Paraná celebra la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz con actividades artísticas y educativas
Con talleres, teatro, música y propuestas gastronómicas, comenzaron este viernes las actividades por la reapertura del Centro Cultural Juan L. Ortiz, puesto en valor por la Municipalidad de Paraná como un espacio emblemático para la vida cultural de la ciudad.
Durante la mañana, estudiantes de las escuelas Quirós, Siglo XXI y de instituciones cercanas participaron de un taller de escritura como apertura de la programación.
El coordinador del centro, Ferny Kosiak, destacó: “La recuperación del centro cultural es simbólicamente hermosa, más allá de la inversión de la Municipalidad que defiende estos espacios. La gestión de la intendenta Rosario Romero invirtió muchísimo; a toda la gente que me pregunta cómo está, les digo que vengan a verlo porque cambió totalmente”.
La puesta en valor incluyó la incorporación de una sala principal multifunción, tres salas/talleres, museo, biblioteca y nuevos sanitarios accesibles. También se renovaron los espacios exteriores con juegos, espectáculos, vegetación, rampas, mobiliario e iluminación LED. El proyecto busca integrar el centro con los barrios linderos, conservando el valor histórico del edificio y favoreciendo la circulación, accesibilidad e inclusión.
La tallerista de poesía Rocío Lanfranco explicó que los estudiantes realizaron reversiones de poemas de Juan L. Ortiz: “Es importante que los gurises puedan encontrarse con esas voces, porque hay algo de la identidad que está vinculado con este poeta”.
Los propios alumnos expresaron su entusiasmo. Eric Kers, de la escuela Siglo XXI, dijo: “Me parece algo interesante, más para las personas que les gusta la poesía. Renovaron todo y está quedando muy lindo. Poder usar este espacio para eventos o para mostrar cosas está muy bueno”.
En la misma línea, Gaspar Gómez, de la escuela Quirós, valoró la propuesta: “Me parece copado que lo hayan arreglado. Quedó muy lindo y me gustan las actividades con la escuela. Juntar los cursos es una propuesta linda. La poesía me interesa y compartir con otros chicos es importante”.
Las celebraciones se extenderán durante todo el fin de semana con una amplia agenda cultural y gastronómica, y tendrán su acto central el sábado a las 18 horas.