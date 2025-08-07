Paraná busca modernizar su régimen contravencional con un nuevo Código de Justicia Municipal de Faltas
La Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de Paraná avanza en el tratamiento de un proyecto de ordenanza que propone la creación del Código de Justicia Municipal de Faltas, impulsado por los concejales Luisina Minni y Fernando Quinodoz, del bloque Más para Entre Ríos. La iniciativa apunta a modernizar, unificar y actualizar el actual Régimen Contravencional vigente en la ciudad.
El proyecto fue incorporado al temario parlamentario durante la sesión del miércoles 25 de junio y contempla la consolidación de normas actualmente dispersas en distintas ordenanzas, como la N° 5421 (Código de Faltas), N° 5614 (Régimen de Penalidades) y N° 9211 (Faltas de Tránsito), en un único cuerpo normativo.
Durante las reuniones de Comisión destinadas al análisis del texto, asistieron los tres jueces de Faltas de la ciudad: Amado Siede (Juzgado N° 1), Marisol Poidomani (Juzgado N° 2) y Belén Menghi (Juzgado N° 3), quienes aportaron sus opiniones técnicas sobre el alcance de la propuesta.
También participaron funcionarios del Ejecutivo municipal, entre ellos el subsecretario de Control Urbano, Lautaro López; la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel; el subsecretario de Habilitaciones, Guillermo Comas Cancio; y el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.
Las autoridades municipales destacaron que la implementación del nuevo código significará “un avance muy importante” para mejorar los procedimientos administrativos y fortalecer el rol del Estado local como autoridad de aplicación en materia de contravenciones.