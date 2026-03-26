Paraná Bus Turístico: proyectan nueva temporada y confirman tarifas y beneficios para 2026-2027
En un encuentro realizado el jueves pasado, representantes de la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) y las entidades beneficiarias del servicio del Paraná Bus Turístico se reunieron para evaluar el trabajo del año pasado y planificar la nueva temporada.
El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, calificó la reunión como “muy productiva”. En ese sentido, detalló que se repasó el desempeño del servicio durante el último año y se proyectaron las acciones para el próximo ciclo.
“El Paraná Bus Turístico le da valor a la propuesta turística local y existe gracias a una inversión de la Municipalidad y el EMPATUR”, señaló Clavenzani. Y subrayó: “Hay una decisión colectiva de potenciarlo, desde el Ejecutivo que conduce la intendenta Rosario Romero y de las entidades que integran el Ente de Turismo”, remarcó.
Por su parte, la coordinadora del Bus, Carina Caminos, destacó que el objetivo es “continuar trabajando en el marco de un plan que potencia este atractivo para los visitantes”. En ese marco, añadió que el servicio “a la vez, sirve para la sensibilización de los vecinos respecto a la ciudad y lo que tiene para ofrecer”, puntualizó.
El Paraná Bus Turístico ofrece recorridos de dos horas por la ciudad y sus puntos emblemáticos, integrando distintos espacios históricos, culturales y paisajísticos de Paraná.
Durante fines de semana, feriados, fechas especiales y vacaciones, el servicio funciona mediante un bono contribución cuya recaudación se destina a instituciones locales. En este caso, el ticket tiene un valor de $6.200 para adultos, $5.300 para menores de 12 años y $5.500 para jubilados (presentando carnet), y se adquiere en la oficina de información turística de la Costanera Baja.
De martes a viernes, en tanto, el servicio es gratuito para la comunidad local en el marco de un Plan de Sensibilización Turística. Este esquema permite que vecinos y vecinas conozcan y pongan en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
Las reservas para escuelas, centros de jubilados o asociaciones se realizan a través del correo [email protected], indicando nombre de la institución, cantidad de personas, y en el caso de escuelas, el grado y número de alumnos y docentes, además de un teléfono de contacto para coordinar según disponibilidad.
Listado de instituciones beneficiarias para el ciclo 2026-2027