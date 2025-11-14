Paraná avanzó con tareas clave del Plan de Fortalecimiento del Agua durante el corte programado
En el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua, este jueves se ejecutaron trabajos complementarios aprovechando el corte programado del servicio. Las intervenciones permitieron avanzar en la conexión de dispositivos destinados al funcionamiento de la nueva red de agua que abastecerá al Centro Distribuidor Ramírez, en simultáneo con las obras principales en la Planta Echeverría.
Recambios y mejoras en distintos puntos de la ciudad
Mientras se desarrollaban las tareas en la planta, cuadrillas municipales realizaron el recambio de dos válvulas —una de 150 milímetros y otra de 75 milímetros— en la intersección de España y Ameghino, además de otra válvula de 200 milímetros en Ituzaingó y Libertad.
También se efectuaron intervenciones sobre la red de agua potable en Boulevard Racedo, donde se derivaron cañerías hacia la vereda y se concretaron cuatro enlaces adicionales a la red, apuntando a optimizar la distribución y mejorar el rendimiento general del sistema.
Acompañamiento y agradecimiento a los vecinos
Antes de finalizar la jornada, la intendenta Rosario Romero visitó la planta para recorrer las tareas y dialogar con el personal de Obras Sanitarias. Allí expresó su agradecimiento a la comunidad:
“Agradecemos a la ciudadanía por la paciencia que han tenido por esta obra programada y tan necesaria para que, en diciembre, el sistema esté mejor preparado este verano”, destacó.