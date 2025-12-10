Paraná: avanza la obra de impulsión de agua potable y la Municipalidad realiza bacheo en zonas intervenidas
La Municipalidad de Paraná continúa ejecutando trabajos vinculados a la obra de red de impulsión de agua potable, una intervención clave para optimizar el abastecimiento en la zona oeste de la ciudad. Este miércoles se llevarán a cabo tareas de bacheo y recomposición de calzada en los sectores donde ya fue instalada la nueva cañería.
Las labores de bacheo se realizarán sobre calle 3 de Febrero, entre Don Bosco y Fraternidad, desde las 7 hs y hasta la finalización de los trabajos. Esta intervención se enmarca en la etapa final de la obra de impulsión de 500 mm, contemplada dentro del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable.
El tramo donde se trabajará corresponde al sector en el que recientemente se efectuó el cruce a cielo abierto de la cañería, debido a interferencias detectadas con otras infraestructuras.
Bacheo en calle Vucetich
De manera paralela, se ejecutarán tareas de bacheo sobre calle Vucetich, entre 3 de Febrero y Grella.
Desde el Municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución por las zonas intervenidas y agradecieron la comprensión ante las molestias temporales que generan estas obras necesarias para mejorar el servicio.