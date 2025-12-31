Paraná avanza en una reforma tributaria: elimina tasas, reduce cargas y moderniza su sistema impositivo
La Municipalidad de Paraná dio un paso clave hacia la modernización de su sistema tributario con la aprobación de la Ordenanza Tributaria 2026, junto a una serie de modificaciones al Código Tributario Municipal. La iniciativa apunta a simplificar el esquema impositivo, reducir cargas innecesarias y mejorar la relación entre el Estado local y los contribuyentes, en un contexto económico complejo.
Entre los principales cambios, el proyecto dispone la eliminación de tributos como los Derechos de Espectáculos Públicos, los Derechos de Publicidad y los Derechos de Ocupación de la Vía Pública, una medida que busca aliviar la carga sobre actividades culturales y comerciales, fomentar un uso más ordenado del espacio público y acompañar a los sectores productivos locales. También se suprimen tasas administrativas vinculadas a trámites simples, manteniéndose únicamente aquellas asociadas a servicios técnicos específicos.
En cuanto a la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene y Seguridad (TISH), la ordenanza incorpora una reducción del mínimo especial aplicado a remiserías y una adecuación general destinada a garantizar mayor equidad, contemplando nuevas modalidades de prestación de servicios. A su vez, se establece una baja de tres puntos porcentuales en todas las categorías de la Tasa de Alumbrado Público, lo que implica un alivio directo para usuarios residenciales, comerciales e institucionales.
Respecto a los servicios urbanos, se redefine el alcance de la Tasa General Inmobiliaria, incorporando prestaciones ambientales como el mantenimiento del arbolado, la gestión de residuos verdes y el saneamiento del entorno, reflejando las tareas que efectivamente realiza el municipio en cada barrio. La actualización de tasas y derechos sanitarios se regirá por el Índice Referencial de Actualización Tributaria (IRAT), que toma como base los costos reales de personal, energía, combustible y producción de agua.
El proyecto también prevé la actualización anual de los derechos del Cementerio Municipal, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio, y formaliza la exclusión del Fondo Fiduciario de Obras Sanitarias, cuya vigencia culmina el 31 de diciembre de 2025.
Otra de las innovaciones centrales es la incorporación de la firma digital y la gestión documental electrónica en los procedimientos tributarios, una herramienta que permitirá mejorar la trazabilidad, agilizar trámites y reducir el uso de papel, alineando al municipio con los estándares nacionales de administración electrónica.
Con esta reforma, la Municipalidad de Paraná busca consolidar un sistema tributario más simple, equitativo y moderno, fortaleciendo el vínculo Estado–contribuyente y promoviendo el desarrollo económico y social de la ciudad.