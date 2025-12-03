Paraná avanza en la reconversión del Parque Nuevo Varisco como Reserva de Usos Múltiples
La Municipalidad de Paraná impulsa la reclasificación del Parque Nuevo Humberto Varisco como Reserva de Usos Múltiples, una medida que apunta a proteger su riqueza natural mientras se lo integra a un circuito de uso educativo, turístico y recreativo responsable.
Desde el Municipio señalaron que el objetivo es que el Parque se convierta en “un lugar vivo, cuidado y accesible; un espacio donde la naturaleza, la educación y la comunidad convivan en equilibrio”.
Con más de 90 hectáreas, este pulmón verde es uno de los espacios ambientales más relevantes de la ciudad. La nueva categoría permitirá desarrollar un plan integral de ordenamiento y manejo ambiental, recuperar zonas degradadas, mejorar la seguridad y crear nuevos espacios de encuentro y aprendizaje abiertos a toda la comunidad.
La iniciativa busca consolidar una gestión sostenible y participativa, articulando conservación y desarrollo urbano, integrando al Parque en el sistema de espacios verdes públicos y revitalizando su entorno inmediato.
Además, el Municipio elaborará un Plan de Manejo del Parque Nuevo bajo un proceso amplio y participativo, convocando a instituciones educativas, organizaciones ambientales, entidades deportivas y otros actores con interés legítimo en el futuro del predio. Este proceso, previsto para desarrollarse durante un año, permitirá sumar saberes, experiencias y propuestas diversas, garantizando una construcción colectiva de las decisiones y la preservación del Parque.
Con esta iniciativa, Paraná da un paso hacia una ciudad más verde, inclusiva y comprometida con el ambiente, fortaleciendo la relación entre la comunidad y su patrimonio natural.