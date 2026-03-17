Paraná avanza en la creación de la plaza Jorge Luis Borges con una intervención artística
En el marco de la construcción de la futura plaza Jorge Luis Borges, la Municipalidad de Paraná implementa una intervención artística a través del programa Todas las Manos, que transforma las calles del sector con propuestas inspiradas en el célebre escritor argentino.
Esta iniciativa forma parte de una remodelación integral del área, donde las vías que anteriormente permitían el paso de vehículos se convierten en espacios diseñados para peatones, priorizando el uso por parte de niños y familias.
“Nos tocó intervenir calles donde antes circulaban autos y que ahora serán espacios para peatones. Pensando en eso, trabajamos diseños vinculados al imaginario de Jorge Luis Borges, con laberintos, tableros de ajedrez y distintos elementos que remiten a su obra,”
expresó Andrés Leiva, miembro del programa.
La intervención artística se enmarca dentro de una estrategia de recuperación y resignificación del espacio público, donde el arte juega un papel fundamental en la construcción de identidad y en la creación de lugares de encuentro.
“Es muy importante intervenir estos espacios porque permiten que las personas se encuentren en lugares que aporten a la vida en comunidad. Va a ser un lugar muy inspirador, ubicado en un punto estratégico de la ciudad,”
añadió Leiva.
Por su parte, la muralista Florencia Albornoz indicó que el trabajo realizado corresponde a una experiencia de urbanismo táctico: “A través de la pintura mural se gana el espacio que antes era una calle y se transforma en un sector peatonal. Es la primera vez que desarrollamos este tipo de intervención en la ciudad.”
La propuesta incluyó un proceso de diseño previo, con una temática centrada en la figura de Borges y una paleta de colores específica, además del uso de pintura vial de alta resistencia, pensada para soportar el tránsito y el uso intensivo del espacio.
“El arte en el espacio público es una herramienta de transformación social. Es fundamental que las personas puedan acceder y disfrutar del arte en su vida cotidiana,”
sostuvo Albornoz.
La futura plaza estará integrada al Paseo de la Cultura, un corredor que conectará espacios vinculados a la actividad artística desde el Centro Cultural Juan L. Ortiz hasta este nuevo punto de la ciudad, consolidando un circuito que fomentará el desarrollo cultural y urbano de Paraná.
Un programa con historia
El programa Todas las Manos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, celebra 40 años de trayectoria en 2026, consolidándose como una política pública sostenida en el tiempo en materia de intervención artística en el espacio urbano.
“Este año el programa cumple 40 años, nació con la democracia y tiene un fuerte espíritu comunitario. Es un orgullo formar parte de este proceso junto a todo el equipo que trabaja en distintas intervenciones en la ciudad,”
destacó Leiva.
A lo largo de estas cuatro décadas, el programa ha llevado a cabo intervenciones en diversos puntos de Paraná, incorporando en los últimos años la pintura mural como parte de los nuevos espacios públicos, fortaleciendo el vínculo entre arte, comunidad y territorio.