Paraná avanza con su Parque Solar: ya instalaron los 10.400 paneles y proyectan finalizar la obra en 2026
La Municipalidad de Paraná avanza con la ejecución del Parque Solar Fotovoltaico tras completar la colocación de más de 10.400 paneles solares, una etapa central de la obra que demandó dos meses de trabajo continuo. En paralelo, continúan las tareas sobre las estructuras de soporte, la sala de control y distintos trabajos complementarios dentro del predio.
La intendenta Rosario Romero, acompañada por el viceintendente David Cáceres, concejales y funcionarios municipales, recorrió el lugar y expresó: “Estamos muy contentos ya que se colocó el último de 10.400 paneles solares, que cuando esté funcionando va a producir energía que ayudará a abaratar el costo que paga la ciudad y colaborará con producción y trabajo. Tendremos un parque solar modelo para la región”.
En esa línea, la jefa comunal indicó que el proyecto estará concluido a mediados de 2026: “La fecha de culminación sería en los próximos meses. A eso hay que sumarle obras complementarias y la constitución de una administración que responda al espíritu de época del siglo XXI, porque la inversión que hizo Paraná amerita esa calidad”.
Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó cómo continuará el proceso: “Mientras se desarrollan los trabajos de cableado y montaje de los equipos de control, estamos gestionando ante la Secretaría de Energía de la Nación para ser un municipio consumidor-generador de energía. Lo producido por el Parque será inyectado a la red eléctrica de la ciudad, con la intención de que sirva para contribuir con energía sobre todo en época de altas temperaturas”.
Detalles técnicos del Parque Solar
Tras la instalación de los paneles, avanzará el cableado integral para su puesta en funcionamiento. También se prevé el mejorado y alumbrado de la calle pública de acceso al predio. La finalización total de la obra está programada para los próximos meses.
El Parque Solar Fotovoltaico se emplaza en un terreno de ocho hectáreas, ubicado al sur del Parque Industrial General Belgrano. El sistema está compuesto por 10.400 paneles solares bifaciales, inclinados a 30 grados, lo que permitirá un rendimiento óptimo durante todo el año.
La obra, que había sido licitada en 2023, debió ser neutralizada por la situación económica nacional hasta comienzos de 2025. En ese momento, el municipio logró retomar y sostener los trabajos pendientes con fondos 100% paranaenses.