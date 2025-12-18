Paraná avanza con el Sistema de Estacionamiento Medido como eje del nuevo ordenamiento urbano
El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles 17 de diciembre la ordenanza que crea el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), una iniciativa clave dentro del plan de ordenamiento y modernización de la movilidad urbana que impulsa la gestión municipal encabezada por la intendenta Rosario Romero.
La norma tiene como objetivo organizar el uso de la vía pública, mejorar la circulación en zonas de alta demanda y promover una rotación vehicular equilibrada, garantizando un uso más eficiente y equitativo del espacio urbano. Desde el municipio subrayan que la medida apunta a resolver problemáticas históricas vinculadas a la congestión y al uso desordenado del estacionamiento en el centro y áreas comerciales.
El proyecto se integra a una estrategia integral de transformación de la movilidad, que incluye la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público, el fomento del uso de la bicicleta y la recuperación del espacio urbano para peatones.
El SEM propone un modelo moderno, digital y transparente, con dársenas claramente demarcadas, medios de pago electrónicos, reglas de funcionamiento definidas y mecanismos de fiscalización apoyados en tecnología. Además, contempla áreas específicas para motovehículos, espacios destinados a carga y descarga, dársenas exclusivas para personas con discapacidad y franquicias reguladas para residentes y medios de prensa, entre otros usos especiales.
Durante el debate, la concejal Luisina Minni sostuvo que “la aprobación del Sistema de Estacionamiento Medido es una decisión política que expresa una mirada clara sobre la ciudad que queremos: una Paraná más ordenada, justa y pensada para las personas”. En ese sentido, remarcó que ordenar el espacio público forma parte de una transformación profunda de la movilidad urbana, basada en reglas claras, tecnología y equidad.
La edil agregó que “este sistema no busca recaudar, sino garantizar una rotación equilibrada, mejorar la circulación y terminar con prácticas informales que generan desigualdad”, y lo definió como una herramienta que se articula con un modelo de ciudad que prioriza el transporte público, la movilidad sustentable y el derecho a una ciudad más accesible.
La ordenanza también incorpora la prohibición expresa de cobros informales por parte de cuidacoches y establece la intervención inmediata de las autoridades de control, con el objetivo de reducir la congestión, desincentivar el uso innecesario del automóvil particular y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia urbana.
Desde la Municipalidad de Paraná destacaron que la implementación del Sistema de Estacionamiento Medido representa un avance estratégico hacia una ciudad más ordenada, ágil y accesible, en línea con los lineamientos generales de la política de movilidad urbana que impulsa la actual gestión.