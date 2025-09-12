Paraná avanza con el programa “100% LED” en el Parque Industrial
La Municipalidad de Paraná instaló 250 nuevas luminarias LED en el Parque Industrial, en el marco del programa “Paraná 100% LED”, con el objetivo de modernizar la tecnología, mejorar la seguridad y contribuir al desarrollo económico y sostenible de la ciudad.
Las nuevas luminarias fueron colocadas en el sector delimitado por las calles Valentín Torra, Walter Grand y Salellas. La intendenta Rosario Romero explicó que, a diferencia de las instalaciones anteriores, la renovación permite evitar que una falla aislada afecte toda la línea de iluminación. “Aunque anteriormente se contaba con luces LED, la falla de un solo artefacto provocaba la pérdida de toda la línea, generando grandes zonas de oscuridad. A partir de esta renovación ese problema no va a existir más”, aseguró.
Además, destacó que las luminarias poseen mayor capacidad lumínica e incorporan fotocélulas para optimizar el aprovechamiento de la luz natural. “Se necesitaba más potencia lumínica y la existente ya tenía que ser renovada”, señaló.
La obra impactará directamente en los 5.000 trabajadores que se desempeñan en el Parque Industrial. “Este parque industrial se va a ver beneficiado por una tarea de iluminación que las fábricas utilizan mucho, porque aquí se trabaja hasta la noche y también a la mañana temprano. Necesitamos tener buena luz”, subrayó Romero.
El viceintendente David Cáceres remarcó los beneficios de la tecnología LED: “Son rotundos: menor consumo, menor impacto ambiental, mayor seguridad y mejor iluminación. Vamos a seguir trabajando en cada uno de los barrios de la ciudad”.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, resaltó la importancia del programa 100% LED: “Implica un trabajo de renovación de calidad lumínica y también de ahorro energético. Pensamos en la sustentabilidad de la ciudad, generando en el parque industrial una tecnología nueva”.
Hirschfeld también adelantó que se creó una unidad específica para garantizar el mantenimiento de la infraestructura del Parque Industrial, tanto en iluminación como en trama vial.
Con esta inversión, el municipio no solo mejora las condiciones de trabajo en el área, sino que también refuerza su compromiso con un futuro más sustentable.