Paraná: actividades oficiales y homenaje a los héroes de Malvinas del 31 de marzo al 2 de abril
El Teatro Municipal 3 de Febrero será escenario este martes 31 de marzo, desde las 20.30, de la Velada por el 2 de Abril que organiza el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná. La gala musical tendrá entrada libre, por orden de llegada.
Ya el miércoles 1° de abril, desde las 9, se llevará adelante el homenaje a los caídos en combate y veteranos de guerra fallecidos en el Panteón de Veteranos de Guerra del Cementerio Municipal.
En tanto, por la noche, desde las 22.30 tendrá lugar la tradicional Marcha de las Antorchas y Vigilia. La columna partirá desde la Catedral de Paraná, por calle Corrientes hacia el Patito Sirirí, donde se producirá un apagón simbólico, para luego continuar hasta el Monumento a los Caídos en Malvinas, en la Plaza de las Colectividades.
Para el jueves 2 de abril, a las 8, se concretará el izado del Pabellón Nacional en Plaza 1° de Mayo, en el marco de los actos oficiales.
Mientras que, a partir de las 13, se realizará la 11° edición de la maratón “Malvinas No Olvidar”, que parte desde el peaje del Túnel Subfluvial “Uranga – Sylvestre Begnis” lado Santa Fe/Paraná y se extiende hasta la Plaza de las Colectividades, donde culminarán las actividades conmemorativas.