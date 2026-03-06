Paraná abrió la convocatoria para adjudicar nueve puestos en mercados y ferias
La Municipalidad de Paraná abrió una convocatoria para presentar proyectos destinados a ocupar nueve puestos vacantes en ferias y mercados de la ciudad. La inscripción estará vigente hasta el 20 de marzo y contempla espacios disponibles en Mercado Sud, la Feria de Salta y Nogoyá y el mercado de Perú 38.
La iniciativa se enmarca en las políticas de la gestión de la intendenta Rosario Romero orientadas a acompañar a emprendedores mediante formación, financiamiento y espacios de comercialización. El procedimiento de convocatoria y evaluación de propuestas se realiza conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 10.034.
Las personas interesadas deberán presentar un proyecto en la Subsecretaría de Producción (Perón 573), junto con documentación personal y antecedentes vinculados al rubro de la actividad propuesta.
En total, se adjudicarán cuatro puestos en el Mercado Sud, tres en la Feria de Salta y Nogoyá y dos en Perú 38.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que los criterios de selección priorizarán proyectos alimenticios, propuestas de carácter asociativo y emprendimientos que aporten valor a la dinámica de los mercados y ferias.
“Se tendrá en cuenta proyectos alimenticios, de carácter asociativo y que tengan una formulación que dé cuenta del interés que reviste tanto para quien va a emprender como para la vida y dinámica de los mercados y ferias”, precisó el funcionario.
Además, aclaró que se favorecerán aquellas propuestas que no repitan rubros ya existentes en los puestos actualmente en funcionamiento, con el objetivo de diversificar la oferta comercial.
Para más información sobre la convocatoria y requisitos, se puede consultar el sitio oficial del municipio.