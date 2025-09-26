Paraná 100% LED: el Municipio instalará 6.000 nuevas luminarias en la ciudad
En la vecinal Olegario Víctor Andrade se anunció la segunda etapa del programa Paraná 100% LED, que dará cobertura a 100 nuevas vecinales de la ciudad. “Las luminarias LED significan más seguridad, más iluminación y menor consumo energético”, destacó la intendenta Rosario Romero junto a vecinos de la zona.
La Municipalidad de Paraná puso en marcha esta segunda etapa, que incluye alrededor de 6.000 nuevas luminarias, sumándose a las 6.000 ya instaladas en 80 vecinales desde el inicio del programa, alcanzando así un 75% de cobertura de la ciudad.
“Las luminarias LED significan más seguridad en el barrio, más iluminación y menos consumo energético”, reiteró la intendenta, quien adelantó que en 2026 se iniciará la tercera etapa, que contempla la colocación de columnas de alumbrado para cubrir toda la ciudad.
Además, la presidenta municipal pidió a los vecinos alertar sobre robos de cables: “Tratamos de evitar el vandalismo, por eso pedimos que informen cualquier maniobra sospechosa relacionada con los cables”.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó: “El lanzamiento de esta segunda etapa comenzó en un cuadrante clave de la vecinal Olegario Víctor Andrade, donde se instalaron 250 lámparas LED, generando seguridad y un ahorro energético importante”.
Por su parte, la presidenta de la vecinal Andrade, Olga Salas, valoró: “Estamos muy contentos y emocionados. Representa seguridad para nuestra comunidad”.
En el lanzamiento también participaron: Santiago Halle (jefe de Gabinete de Secretarías de Estado), Eduardo Loréfice (secretario de Planificación e Infraestructura), la concejal Luisina Minni, Kevin Bolzán (coordinador general de Servicios Públicos), Daniel Clivio (subsecretario de Servicios Públicos), otros funcionarios y vecinos de la zona.
Sobre el programa
Esta segunda etapa forma parte del objetivo principal de la gestión de Rosario Romero: la modernización del alumbrado público y el reemplazo de artefactos antiguos.
El programa Paraná 100% LED, lanzado en noviembre del año pasado, busca que toda la capital entrerriana cuente con luminarias LED al finalizar la gestión.
Vecinales a intervenir
Zona 1: Libertad y Sáenz Peña
Zona 2: 1º de Julio, Altos del Paraná, Arroyo Culantrillo, Dos Arroyos, El Ceibo, Enrique Berduc, Fe y Esperanza, Lomas del Brete, Lomas del Golf, Lomas del Seminario, Los Molles, Loteos Gdor. Crespo, Churruarín, López Jordán, Orlando Sacchetti, Paisajes del Paraná, Paraná XIV, Parque del Río, Raúl Ibarra, San Roque Nuevo, Scapellato, Tiro Federal, Villa Almendral, Villa del Parque, Pagani, Lomas del Brete, Parque del Lago.
Zona 3: Altos del Paracao I y II, Anacleto Medina Norte y Sur, Casiano Calderón, Co.Ve.Flo, Cuarteles, Elpidio González, Gaucho Rivero, Giachino, Gral. Espejo, Juan Báez, Las Colinas, Las Piedras, Padre Kentenich, Paisajes del Sudoeste, Pirola, PROCREAR, Puerto Viejo, Santa Rita, Torres al Sur, O. V. Andrade, Antonini.
Zona 4: 19 de Septiembre, Antonio Gauchito Gil, Cuenca de Unamuno, El Buen Pastor, Gazzano, Intendente Bertozzi, Jardín Los Tilos, Jardines del Sur, Jorge Newbery Oeste, José Artigas, La Perlita, Lagos del Sur, Las Américas, Las Bases, Lomas del Rocamora, Los Aromos, Los Intendentes, Loteo Juan Manuel Blanes, Olegario Víctor Andrade, Paracao, Paraná V, Parque Av. Zanni, Parque Mayor, Predolini, Rocamora, San José Obrero, Santa María, Universitario, 7 de Mayo, Connlleo, Paisaje de la Colina, 14 de Febrero.
Zona 5: 20 de Junio, 6 de Febrero, El Trébol, El Triángulo, Estación Parera, Jorge Newbery, Juan Pablo II, Justo José de Urquiza, La Buena Fe, La Milagrosa, Nueva Esperanza, Las Heras, Las Rosas, López Jordán, Los Gobernadores, Santa María del Rosario, Los Paraísos, Loteo Los Ceibos, Loteos Larralde y Zanni, Spinetta, Miguel David Este, Parque del Lago, Presidente A. Illia, San José, Quintas del Triángulo, Corrales, Villa Uranga, Villa Lola, Loretto, Santa María del Rosario, Parque Industrial.