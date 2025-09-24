Paralización de obras del Procrear: Bahl y Michel se reunieron con vecinos de Paraná
Los candidatos a legisladores nacionales, Adán Bahl y Guillermo Michel, mantuvieron un encuentro con vecinos de Paraná que reclaman la reactivación de las obras de viviendas del programa Procrear, suspendidas desde diciembre de 2023.
Entre los testimonios, Yamila Rudel expresó: “Me gasto más de la mitad del sueldo pagando un alquiler. No sabés si comer o pagar alquiler, y la ilusión de la casa propia se fue”. Por su parte, Milena González señaló: “Tengo una nena que está haciendo un tratamiento neurológico crónico, entonces el alquiler, el tratamiento y vivir día a día es imposible. Me inscribí en su momento con la ilusión de tener mi casa y no hubo respuesta porque no se siguió con el proyecto”.
Los vecinos pidieron al gobierno nacional que no “juegue con la ilusión de las personas”, enfatizando que la vivienda es un derecho y que la falta de acceso genera incertidumbre sobre las necesidades básicas.
Cabe recordar que el gobierno nacional disolvió el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Actualmente, 312 viviendas de Procrear permanecen paralizadas en Paraná.
Bahl cuestionó la falta de respuesta oficial: “Los vecinos no tienen un lugar donde ir a golpear la puerta para preguntar qué va a pasar con estas obras que están frenadas. La vivienda es un derecho y es deber del Estado garantizarlo. Es necesario que el presidente escuche a la gente que la está pasando muy mal”.
El candidato recordó que durante su gestión municipal se entregaron viviendas de este programa y destacó su impacto: “Vimos cómo transformaba la vida de las personas y de la comunidad”.
Michel, por su parte, alertó sobre la situación económica: “A la gente no le alcanza la plata; se gasta todos sus ingresos en el alquiler, la luz, el gas, los impuestos y la nafta. Es necesario recuperar un proyecto nacional que lleve adelante políticas de vivienda y desarrolle la obra pública que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y dinamiza la economía local; no es un gasto, es una inversión”.