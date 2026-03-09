“Parálisis operativa”: La Fábrica Argentina de Aviones sigue al borde de la quiebra
La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) vuelve a quedar en el centro de la escena tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) ante el Ministerio de Defensa. El gremio advirtió sobre una “parálisis operativa” en la empresa estatal y solicitó informes sobre contratos con la Fuerza Aérea Argentina, designaciones en el directorio y la situación laboral dentro de la planta.
El planteo sindical se da en un contexto en el que el Gobierno nacional decidió contratar a una empresa de Estados Unidos para entrenar a los pilotos de los aviones F-16 usados adquiridos a Dinamarca, en lugar de avanzar con una eventual contratación de FAdeA para esas tareas.
Desde la empresa, sin embargo, rechazaron las acusaciones y aseguraron que la fábrica continúa activa y trabaja en proyectos orientados a alcanzar el equilibrio financiero y ampliar sus ingresos hacia 2027.
Pedido de informes al Ministerio de Defensa
La situación de FAdeA tomó estado público luego de que el STA presentara una carta dirigida al ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. El documento lleva la firma del secretario general del sindicato, Marcelo Bertorello, y plantea que la compañía atraviesa una situación crítica tras “26 meses de una gestión errática” del actual directorio, encabezado por el abogado porteño Julio Manco.
Hasta el momento, no se registraban respuestas oficiales desde el Ministerio de Defensa frente a los planteos sindicales.
Denuncia por “parálisis inducida”
En su presentación, el sindicato sostiene que la empresa se encuentra en un escenario de actividad reducida que pone en riesgo tanto el funcionamiento de la planta como el empleo de los trabajadores.
“Denunciamos una parálisis inducida que pone en riesgo el patrimonio nacional y el sustento de cientos de familias”, señala el documento remitido a la cartera de Defensa.
Uno de los ejes centrales del reclamo se vincula con los contratos entre FAdeA y la Fuerza Aérea Argentina. Según el gremio, existen acuerdos clave que todavía no fueron firmados, lo que impediría el ingreso de recursos y limitaría la carga de trabajo de la planta.
Suspensiones y salarios congelados
De acuerdo con el STA, esa situación se estaría utilizando como argumento para aplicar suspensiones y mantener congelados los salarios.
“Resulta inadmisible que, tras dos años de gestión, existan contratos vitales sin firma. Esta inacción bloquea el ingreso de recursos y el flujo de trabajo”, sostiene la carta.
El sindicato también cuestiona la presencia del directorio en la planta, al señalar una “marcada ausencia física” de las autoridades, lo que —según el gremio— evidencia una desconexión con la realidad productiva cotidiana.
Además, el documento critica designaciones de asesores, auditores y cuadros jerárquicos externos, que se habrían realizado mientras se argumenta una situación económica crítica para justificar ajustes laborales.
“Mientras se declara una emergencia económica para recortar derechos laborales, observamos con indignación la designación de asesores, auditores, cuadros jerárquicos externos y familiares directos”, afirma el sindicato.
Reclamo por el uso de fondos
Entre los pedidos de información, el STA solicitó detalles sobre el uso de fondos destinados a gastos de gestión, incluyendo alquileres, viáticos y gastos de representación de funcionarios jerárquicos.
También reclamó conocer los resultados de una auditoría de viabilidad anunciada meses atrás por el presidente de FAdeA, cuyo costo y conclusiones —según el gremio— aún no fueron informados públicamente.
Oportunidades comerciales en discusión
En su presentación, el sindicato menciona además oportunidades comerciales que habrían sido desaprovechadas. Entre ellas, una propuesta de la federación mexicana de la industria aeroespacial para fabricar 24 unidades del avión IA-63 Pampa.
De acuerdo con el gremio, la falta de respuesta a esa iniciativa habría afectado la posibilidad de generar exportaciones para la planta cordobesa.
Cuestionamientos laborales
El documento también incluye críticas a decisiones adoptadas por el directorio en materia laboral. En particular, se menciona la derogación en octubre del convenio colectivo acordado en 2024 y el restablecimiento de un convenio anterior.
Según el sindicato, esa medida generó incertidumbre jurídica y podría derivar en conflictos judiciales.
Denuncias por condiciones de seguridad
La carta incorpora además una denuncia vinculada con las condiciones de seguridad laboral dentro de la planta. Según el STA, análisis médicos detectaron niveles elevados de cadmio en sangre en algunos trabajadores, situación que el gremio atribuye a exposición a sustancias sin protocolos adecuados de protección.
El documento concluye con un pedido de respuestas formales por parte del Ministerio de Defensa y la apertura de un canal de diálogo para abordar la situación de la empresa.
Cabe señalar que en FAdeA, además del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, también tienen representación APTA y ATE, que agrupan a distintos sectores técnicos, profesionales y administrativos de la planta.
El contexto de la crisis
La presentación sindical se produce en un contexto de tensiones internas y actividad reducida en FAdeA durante los últimos meses.
Hasta fines de febrero, la empresa se encontraba bajo un Procedimiento Preventivo de Crisis, que permitió operar con un esquema de actividad limitada a tres días por semana y con salarios reducidos al 80%.
Ese mecanismo finalizó a fines del mes pasado, luego de haber estado vigente durante casi un año, según indicaron fuentes vinculadas a la compañía.
En paralelo, la conducción de la empresa impulsó un plan de retiros voluntarios con el objetivo de reducir la plantilla en aproximadamente 200 puestos sobre un plantel cercano a 670 trabajadores.
De acuerdo con fuentes gremiales, la adhesión fue limitada y alrededor de 20 empleados se inscribieron en el programa.