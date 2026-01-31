Paraguay ya decomisó el dinero de Kueider y prepara la subasta de su vehículo
El exsenador entrerriano Edgardo Kueider, detenido en Paraguay desde diciembre de 2024 tras intentar ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar, volvió a cambiar de domicilio para cumplir con su arresto domiciliario. Esta vez fue trasladado a una vivienda en Luque, localidad donde se encuentra la sede de la CONMEBOL, mientras aguarda el inicio del juicio oral previsto para abril.
En paralelo al proceso penal, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) —organismo equivalente a la ex AFIP en Paraguay— ya resolvió en sede administrativa que existió contrabando, por lo que dispuso el decomiso del dinero y avanzará con la subasta de la camioneta con la que el dirigente intentó cruzar el Puente de la Amistad junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa.
Ambos habían sido alojados inicialmente en un edificio del barrio Villa Morra de Asunción. Luego, por quejas del consorcio, fueron trasladados a una casa en San Vicente. Tras vencer ese contrato, en las últimas semanas se instalaron en la vivienda actual en Luque, cercana al aeropuerto internacional.
La pareja espera el juicio penal luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay declarara inadmisible la apelación presentada por la defensa. Con esa decisión, quedó firme el avance hacia el debate oral, aunque en instancias inferiores aún se analiza el pedido de extradición solicitado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito.
Dinero y vehículo, para el Tesoro paraguayo
La DNIT confirmó el contrabando en la vía administrativa y resolvió que los 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes encontrados en una mochila quedaran bajo custodia del Tesoro paraguayo. Lo mismo ocurrirá con el producido de la venta de la Chevrolet Trailblazer 4×4 negra que será rematada este año.
El titular del organismo, Oscar Orué, explicó que la defensa solo podría apelar ante el Tribunal de Cuentas mientras se espera el proceso penal.
En el juicio, tanto Kueider como su acompañante serán juzgados por el delito de contrabando, que contempla penas de hasta cinco años de prisión, aunque podría computarse el tiempo que ya llevan bajo arresto domiciliario.
La defensa está encabezada por los penalistas paraguayos Ricardo Preda y Marcelo Bogado. Este último sostuvo que ya presentaron documentación probatoria y adelantó la postura que llevarán al debate: “Para nosotros, el dinero en efectivo no constituye mercadería, por lo tanto no debería encuadrar en la figura de contrabando aplicada por la DNIT”.
Bogado también se refirió al trámite de extradición impulsado por la Justicia argentina y señaló que “tres presentaciones” fueron rechazadas por inconsistencias formales. “En un cuarto intento la documentación fue presentada correctamente y veremos cómo continúa el proceso”, indicó.
El episodio en el Puente de la Amistad
El hecho se remonta a la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando agentes aduaneros paraguayos detectaron una camioneta que intentaba ingresar desde Foz de Iguazú a Ciudad del Este. En el procedimiento, encontraron una mochila con los fajos de dinero.
En registros del operativo se observa que, además del dinero, los agentes retiraron auriculares y una bolsa con medicamentos del interior del vehículo, mientras que en el baúl quedaron tres valijas vacías.
Fuente: El Entre Ríos