Paradójico: Cornejo festejó el “crecimiento” del empleo privado en Mendoza con un dato negativo
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró en redes sociales el desempeño de la provincia en el ranking nacional de empleo privado registrado, aunque el propio cuadro difundido muestra una variación negativa.
“Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país”, publicó Cornejo junto a una imagen de un cuadro elaborado con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en el que se observa que la provincia registró una caída del 0,6% en el empleo privado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.
Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país.— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 6, 2026
Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente @JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las… pic.twitter.com/WjmYCqhtzG
De esta manera, los datos evidencian una pérdida de puestos de trabajo, pese a que el gobernador radical destacó la posición relativa de Mendoza frente al resto del país. Ante las críticas formuladas por usuarios de X, fuentes cercanas al mandatario indicaron a Clarín: “No sale a festejar el número, se destaca que Mendoza está entre las principales que más ha sostenido el empleo privado. Ese es el concepto”.
En su publicación, Cornejo afirmó que “tras dos años completos de gestión del presidente Javier Milei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país”.
El mandatario también señaló que la provincia aparece en el tercer lugar del ranking nacional, solo por detrás de Neuquén y Río Negro, provincias que —según explicó— están “impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta”. Y agregó: “Detrás de ese gran motor energético, Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina”.
En ese marco, sostuvo que “el dato es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal”.
“Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece”, publicó el gobernador en su perfil de X, donde aseguró que la provincia “continúa avanzando todos los días un paso adelante”.
Las críticas no tardaron en aparecer en la red social, donde usuarios señalaron la contradicción entre el tono celebratorio del mensaje y los propios datos difundidos, ya que el indicador muestra una variación negativa del empleo privado registrado.
“La única explicación razonable a este tuit es que el ajuste pegó fuerte en los funcionarios provinciales y el gobernador necesita monetizar tweets para pagar las cuotas del aire acondicionado que se compró el año pasado”, ironizó el economista e investigador del Conicet Nicolás Dvoskin en su cuenta de X.
“No entiendo, gobernador. El signo de Mendoza es negativo. ¿O lo estoy leyendo mal?”, cuestionó otro usuario en redes sociales.