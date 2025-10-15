“Para votar al colorado, marcás al pelado”: el impresentable spot de La Libertad Avanza en el que evitan nombrar a Espert
Tras la negativa de la Cámara Nacional Electoral (CNE) a reimprimir las boletas que se utilizarán en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza recurrió a una grotesca consigna con un impresentable spot de Campaña, para alentar el voto a Diego Santilli, quien reemplazó en el primer lugar de la lista a José Luis Espert.
En un video publicado por la cuenta de la Alianza La Libertad Avanza PBA en la red social X, y sin mencionar al excandidato, que declinó su postulación luego de las acusaciones por haber recibido presuntamente aportes de dinero proveniente del narcotráfico, el dirigente del Pro detalla los pasos a seguir con la Boleta Única de Papel (BUP) para quienes desean votar a la lista que el oficialismo nacional presenta en territorio bonaerense.
Este 26 de octubre los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado. En la Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/SW5MYaieOD
— Alianza La Libertad Avanza – PBA (@LLAenPBA) October 15, 2025
“Para votar al colorado, marcá al pelado”, dice en un video que comparte con la segunda en la nómina, Karen Reichardt, y en el que cuenta que en la tira libertaria de la papeleta va aparecer una imagen de la candidata junto con la de alguien que no ya no forma parte de ese listado. La referencia fue para Espert, pero no lo mencionaron con nombre y apellido.
“En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción. Con la columna violeta y el águila vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza, y a mí”, explica.
En el mismo mensaje, ambos recuerdan que en estas elecciones se decide si continúa “el cambio que empezó junto al presidente Javier Milei” o si hay una vuelta “al pasado”. “En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, agregan.