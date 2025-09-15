¡Para vos Scaloni!: Nico Paz anotó un golazo en el empate entre el Como y el Genoa
Como y Genoa igualaron 1 a 1 en el marco de la tercera fecha de la Serie A, en el estadio Giuseppe Sinigaglia. A los 13 minutos del primer tiempo, el argentino Nico Paz recibió un pase de Álvaro Morata, enganchó hacia su pierna izquierda y sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin reacción al arquero Nicola Leali. Golazo.
PFFF, POR FAVOR NICO PAZ.
QUÉ GOLAZO, QUÉ CRACK. pic.twitter.com/EwPluAjQcO
— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 15, 2025
Fue el segundo gol de Paz para el Como en la temporada, tras haber convertido también en la primera jornada frente a Lazio, encuentro en el que además había dado una asistencia.
Nico Paz juega al fútbol con alma, instinto y desparpajo. Nos recuerda que este juego nació para emocionar a seres humanos.
— Martín Olivé (@FMartinOlive) September 15, 2025
Este regreso goleador tuvo un sabor especial para el mediocampista, ya que venía de sumar apenas nueve minutos con la selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde Lionel Scaloni no le concedió muchas oportunidades de mostrarse.
El desarrollo del encuentro mostró a un Como sólido en defensa y con la capacidad de golpear en los momentos claves. Genoa buscó el empate en la segunda mitad y lo consiguió tras la expulsión al español Jacobo Ramón a los 45 minutos.
Solo tres minutos después, en el tiempo adicional, el ingresado desde el banco Caleb Ekuban convirtió para darle la igualdad al conjunto visitante.
Con este resultado, Como finalizó en el noveno lugar con solo cuatro puntos y el Genoa quedó en el decimoquinto lugar solo con dos unidades.