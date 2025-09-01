Para viajar sí #HayPlata: Milei volará este jueves a Estados Unidos “por reuniones de negocios”
Javier Milei retomará esta semana su agenda internacional con una nueva visita a Estados Unidos. El presidente concretará su fugaz paso por suelo norteamericano el jueves y el viernes, y regresará al país para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.
El mandatario, que lleva tres meses sin salir al exterior y es uno de los períodos más largos sin traslados fuera del territorio nacional desde que asumió el cargo, tiene planeados tres viajes en septiembre, entre ellos otra visita a Europa.
De esos tres traslados internacionales, el primero será el próximo jueves 4, tras encabezar un día antes el cierre de campaña bonaerense en Moreno, según está previsto por La Libertad Avanza. Una vez iniciada la veda electoral, estará en Los Ángeles y el viernes visitará Las Vegas para mantener encuentros con empresarios en busca de inversiones.
En el primero de los destinos, el libertario asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por el economista que creó esa entidad, Michael Milken. Si bien no disertará frente a esa platea, mantendrá reuniones por separado con algunos hombres de negocios.
El viernes, en tanto, se trasladará a la famosa ciudad de los casinos, en el estado de Nevada, donde protagonizará citas con directivos de cadenas hoteleras. El jefe de Estado emprenderá el regreso el sábado, para estar de regreso en Buenos Aires con la energía puesta en los resultados de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en la Provincia al día siguiente.
No obstante, la agenda internacional del mes apenas comienza. Unos días después, Milei tiene previsto hacer su quinto viaje a España desde que asumió el cargo. Una vez más, no habrá bilateral con su par del país ibérico, Pedro Sánchez, con quien mantiene distancia tras enfrentamientos por sus diferencias ideológicas.
Tal como sucedió en otras visitas a Madrid, el líder violeta participará de una actividad con su amigo y titular del partido ultraderechista VOX, Santiago Abascal, en este caso el festival Europa Viva, que se desarrollará 13 y 14 de septiembre.
Este evento tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre y se espera la presencia de referentes europeos de la derecha mundial, como el primer ministro húngaro, Viktor Orban; la premier italiana, Giorgia Meloni y la dirigente francesa Marine Le Pen.
El tercer viaje presidencial previsto para antes de que cierre el mes que comienza este lunes, tiene como destino la ciudad estadounidense de Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según trascendió, aprovechará esa estadía para desarrollar otras actividades, entre las que se destaca una eventual bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.