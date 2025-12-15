Para Sergio Palazzo, la reforma laboral “quita derechos, anula la negociación colectiva y debilita las organizaciones gremiales”
El diputado nacional y titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo (Unión por la Patria) aseguró que: “La reforma laboral retrotrae 120 años la situación de los trabajadores”; y sostuvo que: “Quita derechos, anula la negociación colectiva y debilita las organizaciones gremiales”.
“La reforma laboral no va a generar empleo, va a mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario, que es lo único que han buscado en todo esto, porque es un Gobierno que odia a los trabajadores”, afirmó Palazzo en declaraciones al programa “Sin corbata” de Splendid AM 990.
El dirigente bancario dijo que: “La reforma generará negocios que favorecerán a los amigos del poder” y, a modo de ejemplo, mencionó “la creación del Fondo de Ayuda Laboral (FAL)” el cual, a su criterio, conlleva a que “la plata de los jubilados se la van a dar a las empresas para que echen trabajadores”.
Asimismo, cuestionó lo que definió como “ayuditas” para las billeteras virtuales que van a poder abrir “cuentas sueldo” como si fuesen entidades bancarias, lo que “viola la ley de identidad financiera donde solamente puede tomar ahorro público un banco”.
“Eso pone en una situación de desprotección al usuario de la cuenta, si se produce la caída de una billetera virtual, no cuenta con la garantía de los depósitos que sí tienen los bancos”, explicó.
Por último, Palazzo sostuvo que: “El proyecto de reforma laboral aparece en momentos en los que más de más de 400 personas pierden el empleo por día y más de 30 pymes cierran por día en la Argentina desde que asumió (Javier) Milei”.