Para Schiaretti y Lousteau, “el respaldo financiero de Estados Unidos confirma el fracaso del plan económico oficial”
El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el senador porteño Martín Lousteau, candidatos a diputados nacionales por el espacio Provincias Unidas, coincidieron en que el reciente respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei representa “la confirmación del fracaso” del plan económico libertario.
A través de un video difundido en redes sociales, ambos dirigentes criticaron con dureza a la administración nacional y remarcaron que el Gobierno “manotea recursos por todos lados” sin ofrecer soluciones estructurales a los problemas del país.
“Este gobierno es un barril sin fondo. Primero les manoteó la plata a los jubilados, a las provincias, al PAMI, a las personas con discapacidad, al Garrahan y a Vialidad Nacional. Después, al FMI, y no le alcanzó. Luego a las cerealeras y ahora al Tesoro de Estados Unidos. Este es el fracaso del plan económico, por eso precisamos cambiar el rumbo”, expresó Schiaretti en el video grabado en la trastienda del acto que compartieron en el estadio Obras Sanitarias.
Por su parte, Lousteau apuntó a la fragilidad del esquema financiero y sus consecuencias en la economía real: “El nuevo salvataje de Estados Unidos a Milei es la demostración cabal de la debilidad del plan financiero, porque el plan productivo es un desastre. La gente no tiene plata en el bolsillo. Cuando no tiene plata, no consume. Y como se abrieron las importaciones, ese consumo se abastece con productos del exterior. Con el atraso cambiario es más difícil exportar y competir. Por eso hay menos producción, menos trabajo y peores salarios”.
El pronunciamiento de ambos se produjo pocos días después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara una nueva revisión del acuerdo con la Argentina, lo que habilitó un desembolso de US$ 4.700 millones, facilitado —según analistas del mercado— por el apoyo del Tesoro estadounidense.