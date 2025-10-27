Para la Sociedad Rural, Milei debe convocar al diálogo: “Nadie se salva solo”
“Me pareció un mensaje más que lógico, importante en este momento que se necesita generar una Argentina grande”, sostuvo esta mañana el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, al respecto del discurso que anoche dio el presidente Javier Milei, anticipando que convocará a todos los sectores.
“Con algunas figuras (el diálogo) va a ser más sencillo, con otras más difícil y con otras casi imposible, pero el intento hay que hacerlo. Como decía el papa Francisco, nadie se salva solo”, dijo Pino, en declaraciones a Radio Mitre.
Para el dirigente rural más próximo a las políticas de La Libertad Avanza, “la sociedad apostó que el camino es por acá y no volver a otras formas de gobierno. Mientras transitamos esa ruta, que tanto nos está costando a los argentinos, es importante tratar de sumar”.
También calificó como “impresionante” la reacción positiva de los mercados financieros tras el triunfo del oficialismo con “el dólar más tranquilo y las acciones de ciertas empresas argentinas en alza”, todo esto bajo el salvataje financiero de los Estados Unidos.
Sin embargo, Pino hizo un llamado de atención “porque la participación del electorado fue menor al 70%”, aunque ponderó que el sistema de la boleta única “que muchos tenían miedo, funcionó muy bien”.