Para la madre de Ian Moche, “El Gobierno de Milei es inhumano y despreciable”
La madre de Ian Moche, el nene activista por el autismo, se mostró indignada por el escándalo por los audios sobre presuntas coimas en discapacidad y pidió que se amplíe la investigación que apunta a Karina Milei. Convencida de que el actual gobierno “no empatiza con el otro y pone bajo la lupa a las personas con discapacidad como si estuvieran mintiendo”, Marlene Spesso enfatizó: “Es tan inhumano y despreciable… es despreciable”.
“En las auditorías le han pedido a personas en sillas de rueda que se paren. Le sacaron la pensión a una nena que es electrodependiente por no presentarse a la auditoría. Ahí sabemos que tiene que ir una asistente social al domicilio. Yo creo que es un poco de ignorancia, un poco de falta de empatía y de señalar con el dedo”, graficó la mujer.
“A mi me parece que atrás de todo esto hay otra cosa, y lo voy a decir muy diplomáticamente. Yo creo que esto es la punta de algo, como el famoso dicho de ‘roban para la corona’. Acá hay más, Hay un montón para investigar”, agregó.
La familia de Ian Moche ha tenido un particular enfrentamiento con el Gobierno, que incluso llegó a una instancia judicial por una demanda contra el presidente Javier Milei para que retirara un tuit en el que acusaba al chico de formar parte del “lado de los kukas”.
Las acusaciones de Milei se basaron en encuentros que Moche mantuvo en años previos con dirigentes peronistas, como Cristina Kirchner y Sergio Massa. El comentario generó un fuerte repudio en redes hacia el presidente por atacar a un menor de edad.
La publicación del mandatario tuvo fuertes repercusiones en la vida de Ian, que comenzó a recibir mensajes de odio y todo tipo de acosos en redes sociales, donde cuentas afines al Gobierno publicaron la dirección de su casa y de la escuela, con fotos incluidas.
Las controversias habían comenzado más de un año atrás, cuando en una reunión que Ian y su mamá mantuvieron en marzo de 2024 con el titular de Discapacidad, Spagnuolo les dijo que no era responsabilidad del Estado hacerse cargo de un joven con discapacidad.