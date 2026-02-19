Para la CGT, la Reforma Laboral “solo busca quitar derechos”
El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda contó con la presencia de los referentes de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros secretarios generales que representaron a diferentes gremios para reiterar el rechazo a la Ley de Modernización Laboral.
En contraste, participó el director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, quien se pronunció a favor del proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei y fue cruzado, fuera de micrófono, por los integrantes del triunviro de la CGT, quienes estaban sentados todos juntos en la mesa del medio de la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados.
El primero en tomar la palabra fue Jorge Sola de la CGT, quien cuestionó el artículo 163 de la Reforma Laboral y consideró que “implica una transferencia multimillonaria de 6.000 millones de dólares que pasaran del salario de los trabajadores para las indemnizaciones hacia el sector financiero”. También señaló que el Capítulo de derogaciones está cargado de “contradicciones”.
Dentro de esa crítica al Título XXVI de la norma consideró como “inexplicable” a la pérdida de vigencia de la Ley de Teletrabajo, y sintetizó que “lo que derogan no lo reemplazan con nada”. También señaló que “el tejido social productivo se está rompiendo y no lo van a arreglar con un proyecto de ley que retrocede en derechos”.
En contra de los argumentos del oficialismo, Sola afirmó que “los trabajadores informales tienen derechos, pero son los empleadores los que no los dejan ejercer”. Luego se adelantó al representante de Rappi y manifestó que “dejan afuera a los trabajadores de plataforma y se los manda a la relación independiente”.
Luego, agregó más críticas a la iniciativa de La Libertad Avanza: “El salario dinámico se implementa como método de extorsión y la crueldad hacia los trabajadores como la pérdida del derecho a licencia por enfermarse”, al que señaló como “no ser un error, sino un objetivo del proyecto de ley”. Por último, sostuvo que “no hay libertad si no hay justicia social y esta ley la deja afuera”.
Luego de Sola, otro de los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo, habló de “un proyecto totalmente regresivo” que “va a contramano de la sociedad argentina” y “lo único que hace es quitarle derechos (a los trabajadores) y que cada vez tengan una vida más crítica”. “Cada una hora en Argentina cierran empresas y se pierden puestos de trabajo”, sumó.
El líder del sindicato del vidrio expresó que “este proyecto no moderniza nada” y “a este Gobierno lo único que le interesa es romper la matriz productiva”. “Acá lo único que fracasó es el programa económico de este Gobierno, de especulación financiera”, dijo y criticó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que “desfinancia el sistema previsional y lo están armando para las grandes corporaciones, para seguir timbeando”.
Al recordar la crisis de 2001 y comparar aquel gobierno con el actual, Jerónimo advirtió: “Vamos a volver a ser una alternativa, vamos a volver a gobernar y a todo este daño que está generando este Gobierno le vamos a devolver la dignidad a los trabajadores. Este proceso se va a terminar”.
A su turno, el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, consideró que “este proyecto es de clara inconstitucionalidad”. “No es una ley que se pueda tratar en instancias extraordinarias. Solamente nos otorgan cinco minutos para abordar un tema de más de 200 artículos, los cuales son todos en contra de los trabajadores y a favor de un grupo muy reducido de empresarios, porque a la pequeña y mediana empresa también la está destruyendo las políticas de este proyecto”, exclamó.
Al mencionar el cierre de Fate, con 920 trabajadores despedidos y la muerte de una joven por consumir comida de la basura, el sindicalista advirtió: “Si lo aprueban van a abrir y multiplicar un escenario de drama social que ya estamos transitando”. “Lo único que crece en Argentina es la precariedad laboral”, agregó y cuestionó que “están agitando con esta ley despidos sin indemnización alguna”, mientras que a los trabajadores informales “les garantizan la eternidad en esas condiciones”, opinó.
Godoy calificó a la Reforma Laboral como una “ley miserable y criminal” y recordó que “como pasó con la Ley Banelco o con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, nuestro pueblo fue capaz de construir otras mayorías en este Congreso para que esas leyes fueran derogadas”.
Con una intervención más breve que sus pares del triunviro de la CGT, Octavio Argüello advirtió que “esta ley va a perjudicar a los trabajadores y al pueblo en su conjunto”, y cruzó al ministro de Economía: “Luis Caputo reconoció que es una ley que solo favorece a los grandes sectores económicos y con esto, estamos volviendo a la época de ‘Patrón Costas’”, en referencia al representante de la oligarquía y los capitales extranjeros en 1943.
Con la certeza de que la sesión extraordinaria fue solicitada para este jueves a las 14, Argüello apuntó contra los bloques dialoguistas y lanzó: “El que da quórum está traicionando al pueblo”. Para terminar, parafraseó que “toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria, no sea cosa que mañana se dé vuelta la torta”.