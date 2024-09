Para la Cámara Argentina de Turismo las “pérdidas económicas son incalculables por los paros aeronáuticos”

Ante este escenario, la Cámara Argentina de Turismo emitió un duro comunicado advirtiendo sobre el fuerte impacto económico que las medidas de fuerza están causando en el sector.

“Estas intempestivas e irresponsables medidas ya produjeron cuantiosas cancelaciones, demoras y afectaciones directas a los planes de viaje de miles de pasajeros. Situaciones de estas características determinan un gran perjuicio, tanto a los usuarios, como a la cadena de prestadores de servicios que se ven imposibilitados de llevar adelante las actividades programadas”, protestaron.

Para la entidad, las “pérdidas económicas son incalculables”, y el desgaste de horas y actividades adicionales que requieren las reprogramaciones son insostenibles, y deben, en muchos casos, tener que absorber esos gastos personas y empresas ajenas al conflicto.

“Un viaje no realizado no implica solamente vacaciones frustradas, también es dejar sin llegar a destino pasajeros que viajan por tratamientos médicos, por trabajo, por encuentros familiares y por urgencias que muchas veces no permiten dilaciones”, comentaron desde la Cámara Argentina de Turismo.

El organismo, solicitó una inmediata solución a los problemas gremiales y aseguró que la situación es insostenible. Necesitamos tener previsibilidad en nuestro trabajo, y no tener que seguir afrontando pérdidas económicas y de credibilidad ante nuestros pasajeros”, agregaron.

“Nuestra entidad siempre velará por el cumplimiento de las leyes y las normas, pero también exige que se resguarde, respete y garanticen nuestros Derechos Constitucionales. Quienes asumen que con las medidas de fuerza protegen sus derechos, deben entender que están castigando y vulnerando los derechos de todos los afectados por las mismas. Si realmente queremos que la actividad siga siendo una de las principales generadoras de ingresos y divisas a la economía, debemos cuidarla, y darle un marco adecuado para la prestación correcta de los servicios”, cerraron desde la entidad que agrupa a las empresas de turismo de todo el país.