Para Federico Sturzenegger, la Reforma Laboral es “El golpe más trascendental a las castas en décadas”
El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la media sanción de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados en sus redes sociales, a la que calificó en X como “el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas”.
El funcionario, igualmente, señaló: “Para entender los detalles de la ley sigo recomendando el documento del Consejo de Mayo que ya en Diciembre explicaba lo que se pretendía y repasa el articulado punto por punto”.
La aprobación de la ley de modernización laboral esta madrugada es el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas. Recomiendo esta entrevista a Caro Figueroa, un observador independiente, que lo analiza con claridad. Para entender los detalles de la ley sigo… https://t.co/J08YweCrAm
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 20, 2026
Para finalizar, describió la media sanción como “un éxito contundente del presidente Javier Milei, pero sobre todo un éxito imprescindible para los millones de argentinos que vivieron excluidos del mercado de trabajo formal por tantos años. VLLC!”.