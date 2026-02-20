Maran Suites & Towers

Para Federico Sturzenegger, la Reforma Laboral es “El golpe más trascendental a las castas en décadas”

Redacción | 20/02/2026 | Economía, Política | No hay comentarios

El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la media sanción de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados en sus redes sociales, a la que calificó en X como “el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas”.

El funcionario, igualmente, señaló: “Para entender los detalles de la ley sigo recomendando el documento del Consejo de Mayo que ya en Diciembre explicaba lo que se pretendía y repasa el articulado punto por punto”.

Para finalizar, describió la media sanción como “un éxito contundente del presidente Javier Milei, pero sobre todo un éxito imprescindible para los millones de argentinos que vivieron excluidos del mercado de trabajo formal por tantos años. VLLC!”.

 

Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X