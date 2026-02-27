Para el senador libertario Enzo Fullone: “Los glaciares son rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada”
El senador de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone, pronunció unos polémicos dichos sobre los glaciares durante su discurso en la Cámara de Senadores en pleno debate por la reforma de la ley de glaciares, impulsada por el oficialismo, que finalmente logró la media sanción. En un tramo de su alocución, aseguró, que los cuerpos de hielo que hay en la Argentina son “rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada”.
Fullone, en un principio, le restó importancia a los glaciares como recurso hídrico y elogió al gobierno de Javier Milei. “Es muy importante y quiero recalcar esto. Escuchaba hoy a otros senadores que hablaban del agua como la supervivencia. Y supervivencia es lo que tuvimos que hacer estos dos años del país que heredamos: un país con un montón de pobreza, con poco desarrollo”.
“Lo que estamos buscando con esta modificación de ley es que se siga protegiendo el agua, que se sigan protegiendo los glaciares, pero que en pocos años podamos tener un segundo campo, un segundo ingreso, como las exportaciones que hoy requiere la Argentina con el campo, con la minería, porque no podemos seguir esperando en el mundo que vivimos, no podemos dejar de producir los recursos naturales que nuestro país tiene, como el cobre, el oro, el litio, y que hacen el cambio energético mundial en este momento”, indicó el legislador rionegrino de 37 años, el reemplazo de Lorena Villaverde, quien decidió no asumir su banca tras ser denunciada por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Fue tras ello que lanzó sobre los glaciares: “Son rocas a 4000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.
Fullone, nacido en General Roca, fue desde abril de 2024 jefe del distrito de Vialidad Nacional en esa provincia y dejó en agosto pasado su cargo en ese organismo para dedicarse a la campaña electoral.
Ya se había mostrado con Villaverde hace más de un año, cuando la diputada recorrió el campamento central de Vialidad Nacional en Viedma. Ella actuó como una suerte de “madrina política” y Fullone escaló rápido en el entramado libertario rionegrino.
Sobre el tramo final de la campaña legislativa cosechó fotos por doquier con referentes como Karina Milei, Martín Menem, Luis “Toto” Caputo y Bertie Benegas Lynch.
Cuando el 26 de octubre Fuerza Patria se quedó con dos de las tres bancas en el Senado, los supuestos vínculos de Villaverde con Claudio “Lechuga” Ciccarelli y con Federico “Fred” Machado (el empresario argentino procesado por narcotráfico en los Estados Unidos que sostuvo una relación con José Luis Espert) salpicaron también a Fullone.