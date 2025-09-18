Para el gobernador cordobés, Martín Llaryora, es más fácil encontrar plata en Londres que en la Casa Rosada
Martín Llaryora viajó a Londres, Inglaterra, a buscar los fondos que la Casa Rosada le ha negado para ejecutar obra pública en Córdoba. El viaje internacional del gobernador cordobés coincide con el desembarco de Javier Milei en la provincia el próximo viernes 19 de septiembre.
En Europa, Llaryora se reunirá con tenedores de bonos del Gobierno provincial para destrabar más inversiones que permitan el desarrollo de obras de infraestructura. Todo ello en el marco de la incursión financiera que la provincia mediterránea ejecutó con éxito a mediados de este año reingresando al mercado de deuda financiera y obteniendo más de 725 millones de dólares para el cumplimiento de obligaciones inmediatas.
Además de Londres, Llaryora visitará Bruselas (Bélgica) y Luxemburgo en busca de fondos frescos. Algo que a nivel local parece imposible debido a la postura del Gobierno nacional de negar recursos a las provincias y mantener el tapón fiscal en favor del superávit.
Para Llaryora, la excusa del viaje a Londres calza perfecto en un momento de alta tensión con la Casa Rosada. Su calidad de colaborador con la gobernabilidad se puso en pausa a partir del inicio de la campaña, cuando su discurso se tornó netamente crítico de las políticas de ajuste ejecutadas por la administración libertaria, en consonancia con el espacio de Provincias Unidas.
Con Juan Schiaretti como candidato central, el gobernador viró su discurso al segmento de votantes “decepcionados”. Se trata de electores que votaron a Javier Milei en 2023 pero que quedaron expuestos al enfriamiento económico y no volverán a votar al oficialismo en las legislativas de octubre.