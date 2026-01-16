Para ATE la discusión salarial resulta urgente
Los trabajadores y trabajadoras del Estado dieron un paso importante en el proceso de recategorización. Desde los sindicatos remarcaron que sin una convocatoria a paritarias, los avances resultan insuficientes frente a la fuerte pérdida del poder adquisitivo.
El secretario general de ATE, Oscar Muntes, destacó que la recategorización y las capacitaciones son fundamentales para la vida laboral de los empleados públicos y aseguró que los gremios nunca se opondrán a este tipo de medidas. “Es un avance importante, pero lo dejamos muy claro: si no hay fecha de convocatoria salarial, el esfuerzo no sirve”, sostuvo, al tiempo que advirtió que el salario sigue siendo el eje central del reclamo.
En ese sentido, subrayó que los trabajadores del Estado han perdido alrededor del 41% de su poder adquisitivo, por lo que la discusión salarial resulta urgente. “Lo fundamental es cómo dignificamos el salario”, remarcó.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la implementación de instancias de capacitación, que serán tenidas en cuenta dentro del proceso de recategorización. Desde los gremios celebraron que el Estado asuma la responsabilidad de formar y capacitar a los trabajadores para garantizar igualdad de condiciones. Además, se valoró el alto nivel de participación y entusiasmo en los cursos que UPCN viene desarrollando y que continuarán durante todo el mes de febrero.
Otro aspecto destacado fue la formalización del instructivo de recategorización, que introduce cambios sustanciales en la dinámica del proceso. “Ya no solo se contemplan la antigüedad y la capacitación, sino también plazos más claros para que las recategorizaciones se hagan efectivas”, reafirmaron.