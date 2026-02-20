Paquete-bomba en la Escuela de Gendarmería: El juez Marcelo Martínez de Giorgi pidió colaboración a la SIDE y al Departamento Unidad Antiterrorista de la Policía Federal
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi asumió la investigación por la explosión de un paquete-bomba en la Escuela Superior de Gendarmería, en el barrio porteño de Monserrat, y, además de disponer las primeras medidas de prueba, dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal y a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El objetivo del magistrado es contar con apoyo técnico y de inteligencia para establecer el origen del envío y el posible móvil detrás del hecho.
Entre las medidas ordenadas figura la remisión de fotografías del lugar, planos del edificio y toda la información vinculada al sistema de recepción de encomiendas de los últimos cuatro meses. También se requirió la nómina del personal que trabaja en el área, en un intento por esclarecer cómo el paquete permaneció almacenado durante tanto tiempo dentro de la institución.
El magistrado pidió además a los peritos un informe detallado sobre la naturaleza del explosivo utilizado, el nivel de conocimiento técnico necesario para su armado y la correcta identificación de los efectivos lesionados, junto con la evolución de su estado de salud. La pericia será clave para determinar si se trató de un artefacto de fabricación casera o de mayor sofisticación.
El hecho ocurrió este viernes cerca de las 14 en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. De acuerdo con fuentes del operativo, personal de la fuerza manipuló una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y que se encontraba resguardada.
La encomienda estaba dirigida al comandante mayor Diego Gasparutti, exdirector de la institución y uno de los tres heridos leves que dejó el estallido. En total había tres paquetes y uno de ellos fue el que explotó.
Como consecuencia del estallido, dos efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich para su atención. Tras la explosión se ordenó la evacuación preventiva del edificio y se desplegó un amplio operativo de seguridad, con perimetraje de la zona e inspección exhaustiva de las restantes encomiendas.