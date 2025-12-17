Papelón en el Senado: “Acá hacen lo que se les canta las pelotas”, el escandaloso cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich
En medio de la polémica por el proyecto de reforma laboral que busca aprobar raudamente el oficialismo, el Senado definió este miércoles las autoridades de la comisión de Trabajo y Acción Social, en una reunión tensa y con fuertes críticas del kirchnerismo a Patricia Bullrich.
Primero José Mayans y después Martín Soria cuestionaron a la flamante senadora libertaria, quien quedó a cargo de la presidencia de la comisión, que será clave en el debate del proyecto en el que hoy el Gobierno intenta sacar dictamen.
Cuando Bullrich fue designada, el bloque peronista intentó desconocer su nombramiento y Mayans se sentó en el lugar designado a la presidenta de la comisión gritando que era un nombramiento ilegítimo.
ARRANCAMOS MAL
➡️ El primer cruce Mayans-Bullrich del Senado que se viene
UP impugna el armado de las comisiones
“ACÁ HACEN LO QUE SE LES CANTA LAS PELOTAS” pic.twitter.com/TzCGL3T85E
— Al Toque (@altoque_ok) December 17, 2025
“Acá hacen lo que se les canta las pelotas”, gritó el legislador nacional por Formosa. Previamente, citó el artículo 14° del reglamento de la Cámara Alta, para impugnar la forma en que se resolvió armar las comisiones para avanzar con el debate en extraordinarias.
El senador peronista adelantó también que judicializarán el hecho y dijo que se “violentó” la Constitución. Hasta ese momento sólo se habían propuesto las autoridades por el oficialismo, debido a que el interbloque Popular no envió sus nombres para mostrar su rechazo a la conformación.
“Tienen desconfianza entre ellos mismos, por eso están tratando de asegurarse la mayoría en cada comisión sin respetar el reglamento, por si no les cumplen. Al nacer así la ley será objetada judicialmente”. Mayans sobre el disparate institucional de Bullrich y LLA en el Senado. pic.twitter.com/Vz8cBnVTEb
— La estamos viendo (@LaEstamosViendo) December 17, 2025
“Vamos a inaugurar esta etapa con el título: ‘La incompetencia de Bullrich’, porque la senadora no leyó el reglamento”, expresó.
Bullrich evitó responder a las chicanas de Mayans y le pidió al secretario parlamentario, Agustín Giustian, proceder con la puesta en marcha de la comisión.
El senador Martín Soria reforzó las palabras de su par formoseño, afirmó que el proyecto de reforma “viene a precarizar el mundo del trabajo en Argentina” y recordó el paso de Bullrich como ministra de Trabajo durante el gobierno de La Alianza. “De manera compulsiva y arbitraria han conformado las comisiones”, remarcó el legislador por Río Negro e insistió que se estaba violando el artículo 14°.
Milei quiere aprobar de forma express e ilegal una Ley que precariza a todos los trabajadores que hoy tienen empleo formal.
Es el regalo de fin de año a EEUU, el FMI y las 150 empresas beneficiarias de su modelo.
El Peronismo va a oponerse al plan de saqueo y desempleo de Milei pic.twitter.com/jMwOkQgOxY
— Martin Soria (@MartinSoria_) December 17, 2025
Tras su exposición, se eligió a Bullrich como presidenta de la comisión, en medio del rechazo del bloque peronista. “Invito a la senadora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión”, dijo el secretario parlamentario y Mayans se fue a sentar junto a la libertaria.
En medio de los gritos del formoseño, que intentaba darle la palabra a la senadora Juliana Di Tullio, la exministra de Seguridad citó para el debate del proyecto de ley que se realizó luego a las 11 y se fue. Luego, durante el plenario en el que se recibieron oradores como el secretario de Trabajo, el senador Mariano Recalde retomó el tema y se dirigió a Bullrich como “presidenta de facto” e “interina”.
Tras el escándalo, Mayans habló con la prensa del episodio que protagonizó y dijo que el proyecto tiene “vicios de inconstitucionalidad”.
“Si cada uno hace lo que quiere, nosotros nos sentamos en la presidencia ilegalmente elegida y le damos el uso de la palabra a quien se los otorga, eso pasó, y se levantó y se fue”, contó.
El senador por Formosa calificó de falta de respeto la forma en que se conformó la comisión y expresó que el texto de reforma viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
“Es inconstitucional, avasalla todos los derechos de los trabajadores. Tiene vicio de inconstitucionalidad porque viola el 14 bis”, sentenció.