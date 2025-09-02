Papelón de Bullrich en A24: negó en vivo que haya exigido allanar a Rial y le leyeron la denuncia donde lo pide
Patricia Bullrich, negó que hubiera pedido allanar a Jorge Rial, entre otros de los apuntados de su denuncia. Pero el entrevistador Pablo Rossi hizo que un colega leyera la denuncia, en la que hay un apartado directamente titulado “Allanamientos”, donde la ministra de Seguridad de la Nación exige a la Justicia el allanamiento de Rial, de Mauro Federico, de Franco Bindi y de Pablo Toviggino, el número dos del ‘Chiqui’ Tapia.
Sobre la presentación judicial del Gobierno a la Justicia para que intervenga y prohíba la circulación de los audios, la funcionaria defendió “hemos pedido que la Justicia determine las medidas procesales para que cese el delito”, enfatizó.
También señaló sobre Jorge Rial y Mauro Federico: “No son periodistas, el periodista tiene otra construcción, hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de prensa”. En contraste, afirmó que se trata de “operadores” y remarcó que la “ética profesional tiene que ver con ser periodista”.
Bullrich: “Nosotros no hemos pedido los allanamientos”
La denuncia: “Dispóngase allanamientos en los domicilios de @rialjorge, @maurofederico, etc”
YA LO VAS A ENTENDER pic.twitter.com/8JI87a3Bmz
— Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) September 1, 2025
Sobre el escándalo sobre el audio de la secretaria de la Presidencia, remarcó que la grabación se produjo “en el corazón del Poder Ejecutivo”. Además, marcó que el “sistema ilegal” por medio el cual se captó esas grabaciones es “absolutamente perverso” que genera una “crisis de certeza, de miedo”.
Lo de los allanamientos no fue el único momento incómodo que Bullrich pasó en la entrevista. Cuando Rossi le preguntó si ponía las manos en el fuego por los Menem, la ministra tuvo un fallido: “No hay ninguna expresión que me guste Menem… menos que esa”, se corrigió.
FALLIDO DEL SIGO
Le preguntan a Bullrich si pondría las manos en el fuego por Martin Menem y Lule Menem
‘NO HAY NINGUNA EXPRESIÓN QUE ME GUSTE MENEM……MEMOS QUE ESA” pic.twitter.com/HYjgAPcUhr
— Al Toque (@altoque_ok) September 1, 2025
Además, señaló que “no importa quién sea” el que tomó los audios “las va a pagar”. “La persona sea quien sea que trabajó en la construcción de una cadena que llega a que este audio llegue al lugar donde llegó”, objetó y apuntó contra el Tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, dueño del canal de streaming Carnaval que reprodujo los audios.
Respecto al presidente, señaló: “Yo le creo porque es un tipo que todo el tiempo piensa en cómo mejorar la economía y vida de la gente. Es un personaje, tiene sus características. Ahora, tiene buena fe. Él y su familia tienen buena fe. Creámosle”.
“¿Podemos pensar siempre que todos los argentinos somos delincuentes? No. Yo hace muchos años que estoy en política y sigo porque siempre he sido honesta y no estaría con una persona que no es honesta”, recalcó.