Papelón argentino en la ONU, al alinearse con EE.UU. y votar en contra de la salud mental
Argentina se alineó con Estados Unidos y votó en contra de una declaración histórica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinada a combatir las enfermedades no transmisibles y promover la salud mental. De esta manera, el país quedó en minoría frente al resto de la comunidad internacional, incluso ante aliados como Israel.
“Con el rechazo de Estados Unidos y Argentina, el resto de los líderes mundiales adoptaron una declaración histórica sobre salud”, tituló la OMS en un artículo publicado en su portal oficial, donde dio detalles de lo ocurrido durante la última Asamblea General.
Argentina y Estados Unidos fueron los únicos dos países de la ONU que votaron en contra de una declaración política sobre la prevención y el control de enfermedades no transmitibles y la promoción del bienestar y la salud mental. pic.twitter.com/GBx8Z79SiP
— Corta (@somoscorta) December 16, 2025
Durante esa sesión, solo estos dos países votaron en contra del documento titulado “Equidad e integración: transformar vidas y medios de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar”. La declaración fija metas concretas hacia 2030 y propone un enfoque renovado de las políticas sanitarias tras la pandemia de Covid-19.
Según explicó la ONU, Estados Unidos se opuso al texto porque reconoce derechos como el acceso a la salud sexual y reproductiva y plantea la necesidad de incorporar una perspectiva de género, al señalar que las mujeres cargan de manera desproporcionada con las enfermedades no transmisibles debido a su rol como cuidadoras. Ambos puntos colisionan con los lineamientos ideológicos de la administración de Donald Trump. “Argentina también votó en contra”, precisó el organismo.
La postura del Gobierno de Javier Milei se inscribe en una serie de decisiones adoptadas en sintonía con Estados Unidos en materia de salud pública. Entre ellas, se destaca la salida de Argentina de la OMS, anunciada luego de que Trump impulsara una medida similar.