Papá Noel pasado por agua: Sorpresivo diluvio en Buenos Aires inundó un shopping y arrastró autos
Una sorpresiva tormenta con granizo azotó este martes al Gran Buenos Aires y parte de la Ciudad de Buenos Aires. Desde diversos puntos de la región, vecinos compartieron en redes sociales videos con el fenómeno meteorológico, que fue muy fuerte en la zona oeste y zona norte. Hubo autos arrastrados por la corriente de agua y hasta un shopping inundado en la hora pico de las compras de Navidad.
INUNDACIONES Y AUTOS BAJO EL AGUA EN PANAMERICANA
Diluvio y destrozos antes de Navidad.
Seguí en #H20
https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/ZKxT8sDJJt
— A24.com (@A24COM) December 24, 2025
Si bien el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indicaba que el cielo estaría “algo nublado” y que se presentarían “tormentas débiles” en el Gran Buenos Aires, entre las 17 y las 18, las precipitaciones fueron intensas con caída de hielo.
En San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense, por ejemplo cerca del centro comercial Unicenter, el cielo se oscureció y fuertes ráfagas de viento afectaron a los conductores en autovías como la Panamericana.
El agua incluso se filtró en ese centro comercial y anegó algunos pasillos, entre las decoraciones navideñas y en pleno momento de compras de última hora para poner los regalos debajo del arbolito de Navidad.
Las autoridades de Unicenter comunicaron: “Se registraron filtraciones de agua en el tercer nivel del shopping, que afectaron algunos locales”. Se decidió, “de manera preventiva”, acotar la operatoria de los sectores afectados y “los equipos técnicos” trabajaban en el lugar.
“Unicenter”
Porque el Unicenter se encuentra inundado.
— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) December 24, 2025
Puertas afuera del centro comercial, mientras tanto, se vieron varios autos que quedaron bajo el agua en Panamericana, altura Thames.
En San Martín, en tanto, las lluvias anegaron algunas calles. La situación fue muy fuerte en Villa Ballester, donde la corriente de agua llegaba a tapar por la mitad a algunos autos estacionados. E incluso la fuerza de la corriente movió algunos vehículos.
El Tren Mitre prestaba en tanto un servicio con demoras y cancelaciones por cuestiones climáticas. El Ramal Suarez estaba interrumpido por anegamiento y obstrucción de vías.
Los trenes no fueron el único medio de transporte que se vio afectado por el clima. En Aeroparque algunos vuelos sufrieron demoras.
Y la Avenida General Paz mostró una de las escenas más impactantes del repentino y poderoso temporal. A la altura de Albarellos, entre Constituyentes y Avenida San Martín, los autos debieron circular a contramano para poder retomar, ya que trayectos de la autovía se encontraban totalmente inundados.