Paolo Rocca despidió a más de 100 trabajadores en Tenaris SIAT
Trabajadores de Tenaris SIAT denuncian precarización laboral y presuntas irregularidades legales tras el envío de más de un centenar de telegramas de preaviso de despido en la planta de Valentín Alsina que pertenece a Paolo Rocca. El anuncio se dio a conocer a dos días de que el empresario volviera a recibir insultos y graves acusaciones por parte del presidente de la Nación, Javier Milei desde Nueva York.
El conflicto se produce en un contexto de tensiones entre sectores industriales y el Gobierno de Javier Milei, quien recientemente volvió a referirse de forma crítica a empresarios del sector siderúrgico durante su discurso ante el Congreso.
La empresa habría decidido avanzar con las desvinculaciones tras perder una importante licitación, lo que habría reducido la carga de trabajo en la planta.
De acuerdo con estos testimonios, la compañía también habría propuesto extender algunos contratos por un mes adicional bajo condiciones excepcionales, incluyendo jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, con el objetivo de finalizar producciones pendientes. Los empleados sostienen que estas condiciones se plantean bajo la amenaza implícita de despido.
Asimismo, expresan preocupación por posibles cambios en las condiciones laborales para quienes continúen en la empresa, incluyendo eventuales modificaciones en la jornada de trabajo y en la estructura salarial.
Una parte importante de los trabajadores afectados se encuentra bajo contratos temporales renovados mensualmente. Muchos de ellos ingresaron en 2022 en el marco de proyectos vinculados a la expansión de infraestructura energética.