Pánico en Bariloche por incendio forestal próximo al Sanatorio San Carlos
Decenas de bomberos y brigadistas, junto con autobombas, camiones cisterna y otros vehículos de emergencia de distintos organismos de San Carlos de Bariloche, intervinieron este viernes para sofocar un incendio forestal de gran magnitud que comenzó pasado el mediodía cerca del Sanatorio San Carlos. Empujado por el viento, el fuego avanzó rápidamente hacia el barrio Belgrano, dividiéndose en dos frentes y consumiendo pinos y cipreses del sector.
El incendio se inició alrededor de las 13.30 en la ladera norte del cerro Runge, en el kilómetro 1 de avenida Bustillo, a tan solo 20 metros del sanatorio, lo que obligó a los bomberos a intervenir de inmediato.
Tras tres horas de intenso trabajo, se logró controlar los focos principales y traseros, lo que permitió el uso de aviones hidrantes para enfriar las zonas más activas y facilitar el avance de los equipos terrestres.
Durante la emergencia, la clínica se preparó para evacuar pacientes y personal, mientras observaban desde las ventanas las llamas de hasta diez metros de altura devorando la vegetación. Aunque el viento alejó el fuego del sanatorio, lo acercó rápidamente a viviendas y edificios del barrio, por lo que muchos vecinos decidieron autoevacuarse, algunos con valijas en mano.
Otros habitantes colaboraron activamente: hicieron cadenas con baldes de agua, arrojaron líquido desde los balcones o utilizaron mangueras de jardín para intentar contener las llamas.
Además de los bomberos voluntarios de todos los cuarteles, intervinieron dotaciones del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif), personal de la Policía de Río Negro, Parques Nacionales y Protección Civil Municipal.
El humo y las llamas eran visibles a kilómetros, generando alarma en toda la ciudad, mientras el sonido de las sirenas de los distintos móviles extendía la conmoción. La Municipalidad pidió a los vecinos no acercarse con vehículos, ya que el tránsito en avenida Bustillo se volvió caótico, complicando la asistencia de los equipos de emergencia.
Hacia las 17 horas, el incendio quedó controlado, y los trabajos se concentraron en enfriar los puntos de mayor actividad y proteger las viviendas cercanas. Gonzalo Irasoque, a cargo del operativo por el Splif, confirmó que no hubo víctimas, salvo un bombero que se descompensó por inhalar humo, pero se encuentra fuera de peligro.
Un antecedente similar
En marzo de 2015, un incendio de características similares se inició cerca del sanatorio y avanzó hasta el barrio Belgrano, dañando algunas viviendas. Un vecino de la calle Salta recordó a Canal Seis que al ver el fuego corrió a ayudar a su madre, cargando baldes y otros recipientes con agua.
En aquella ocasión, los bomberos alertaron sobre la necesidad de instalar bocas hidrantes, mejorar la provisión de agua y planificar contingencias, además de señalar la estrechez de las calles y los autos estacionados, que dificultaban el paso de los vehículos de emergencia. Sin embargo, las condiciones del barrio no se modificaron significativamente, y las imágenes del incendio de hoy recordaban las de hace diez años.