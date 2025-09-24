“Pan para hoy y hambre para mañana”: Cristina chicaneó a Milei por el endeudamiento
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionó desde su prisión domiciliaria al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien confirmó un préstamo por 20.000 millones de dólares a la Argentina.
“¿Viste que al final era el dólar?”, escribió la líder del PJ en sus redes sociales, donde también aseguró que el encuentro de Javier Milei con Donald Trump en Nueva York ratificó que “el principal problema de la economía argentina son los dólares”.
¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?…— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 24, 2025
Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos…
Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES…
Y que, además, con el endeudamiento criminal que…
En su extenso mensaje en X, la exmandataria remarcó que “el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016 se ha tornado inmanejable” y lanzó una advertencia: “La ‘ayuda’ de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana”.
Kirchner recordó antecedentes de crisis económicas y cuestionó: “Y si no… preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje”.
Además, ironizó sobre Milei: “Economista experto en crecimiento con y sin dinero… No te haces cargo del fracaso de la macro ni del desastre que armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinos”.
La exjefa de Estado también puso el foco en el endeudamiento de los hogares argentinos: “Nueve de cada diez están endeudados… no para cambiar el auto o viajar a Disney, sino para comer, comprar remedios, pagar la luz, el gas, el alquiler”. Según detalló, más de la mitad de las familias destinan “entre el 40% y el 60% de sus ingresos solo a pagar deudas”.
En contraste, denunció “la brutal riqueza de algunos pocos que se enriquecen fugando dólares al exterior” y apuntó: “Este es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei. No solucionaste nada y empeoraste todo”.
La expresidenta evocó además el “intento de reelección fracasado de Mauricio Macri, también auspiciado por Trump”, que derivó en “endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI con un préstamo de 45.000 millones de dólares”.
Finalmente, advirtió sobre el nuevo compromiso con Washington: “Ahora nos anuncian que vamos a endeudarnos directamente con el Tesoro de los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares más para ‘tu reelección’ (Trump dixit)”.