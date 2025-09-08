Paliza bursátil: los activos argentinos sufrieron un desplome generalizado y el riesgo país rozó los 1.100 puntos
Los activos argentinos sufrieron este lunes una de las palizas más importantes de los últimos tiempos, con desplomes de hasta 24%, como reacción a la contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
Aunque el mercado descontaba un triunfo del peronismo, lo que sorprendió fue la amplia diferencia –superior a los 13 puntos porcentuales–, que desató una ola de ventas generalizadas de bonos y acciones desde la apertura hasta el cierre de la rueda, lo que llevó al riesgo país a quedar al borde de los 1.100 puntos básicos.
El resultado electoral fue leído por los mercados como un signo de mayor fragilidad política para sostener la continuidad de las reformas, lo que potenció la caída de los activos. Una eventual victoria peronista en 2027, que hasta hace poco parecía un escenario lejano, ahora comenzó a percibirse como una posibilidad mucho más concreta en los inversores.
A diferencia de la Bolsa, el dólar tuvo una reacción mucho más “contenida”, si tenemos en cuenta que había abierto la rueda muy cerca del techo de la banda ($1.470), en $1.440: el tipo de cambio oficial trepó 4% hasta los $1.409, sin la intervención del Tesoro, pero con la participación del Banco Central en futuros y en la rueda de pesos.
En este contexto, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraron inusuales pérdidas de hasta más de 24%. La mayores bajas correspondieron a los bancos, que ya venían siendo los más castigados en el último tiempo por sus flojos balances: BBVA se derrumbó un 24,4%; Grupo Supervielle, un 24%; Grupo Financiero Galicia, un 23,6%; y Banco Macro, un 23,5%.
En tanto, el S&P Merval en pesos se hundió 13,3% a 1.732.923,77 puntos, mientras que en dólares se desmoronó un 16,4% a 1.201,71 puntos, el nivel más bajo en 13 meses. Así, las acciones líderes que más cayeron en la bolsa porteña fueron las de Grupo Supervielle (-21,2%), Banco Macro (-20,1%), Grupo Financiero Galicia (-20,1%) y Banco BBVA (-20%).
Las acciones argentinas en la bolsa local acumulan caídas anuales de hasta 70%, mientras que los papeles que cotizan en Nueva York muestran retrocesos de hasta 60%, liderados por Supervielle (además de Globant que pierde un 70% en 2025).
Entre las lecturas en el mercado sobre la dura derrota de LLA, se destacó la del gigante estadounidense J.P. Morgan, que advirtió que el triunfo del peronismo supone “una señal de que la prima de riesgo político podría extenderse en el tiempo” para la Argentina.
Por su parte, los bonos soberanos en dólares también fueron muy castigados, con retrocesos de hasta dos dígitos.
El Bonar 2035 lideró las pérdidas con una baja del 10,5%, seguido por el Bonar 2041, que cayó 10,3%. También registraron fuertes descensos el Global 2041 (-10,1%) y el Global 2035 (-10%).
Tampoco el segmento de pesos tuvo una jornada favorable. Las tasas efectivas mensuales de las LECAPs se ubicaron en un rango de 3,8%–4,75%, las de los BONCAPs en 4%–4,7% y las de los BONTAMs en 2,3%–2,8%.
Por su parte, la tasa de caución marcó un máximo de 75%, un mínimo de 23% y cerró en 26,2% TNA, reportaron desde PPI.