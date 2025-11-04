Palito para… Macri criticó los liderazgos “narcisistas” y la “violencia en la forma comunicarse”
En el marco del XV Foro de Abeceb, el expresidente Mauricio Macri criticó hoy a los liderazgos “narcisistas” que a su juicio se impusieron en el mundo en los últimos años, así como “la violencia con la que se comunican en la sociedad”. Disertó junto a sus pares de Chile, Eduardo Frei, y de México, Felipe Calderón, en un panel en el que se refirieron a los cambios políticos, sociales y económicos en América Latina.
Pero en el caso del ex mandatario argentino, hubo una sucesión de referencias que la mayoría de los presentes en el encuentro que se lleva a cabo en el Faena Hotel de la Ciudad de Buenos Aires relacionó con su relación con el presidente Javier Milei, luego del breve encuentro que mantuvieron el viernes pasado en la Residencia de Olivos, así como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
De todos modos, Macri destacó que “el PRO apoyó a este gobierno y lo va a seguir haciendo en base a las ideas, pero querer ejercer liderazgos sin equipos, sin compartir los esquemas de decisión se hace muy difícil”, indicó.
En ese sentido, reiteró que el punto de disidencia pasa por “el tema de generar optimización de equipos” para gobernar.
“El presidente siempre nos va a encontrar en el camino intentando colaborar, eso no significa que no se pueda mejorar; hay que acelerar en las calidades de implementación, es un ejercicio que hay que practicar”, enfatizó.
En ese sentido, cuestionó “la violencia con la que se comunica en la sociedad ha provocado un retroceso terrible en la oferta de liderazgos”, al punto que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas a las que no les importa qué piensan los demás”.
“Estos señores tienen el botón. Es un momento muy especial en el que no sé cual es la solución para convencer a la gente empática” para que se sume a la actuación política para contrarrestar esa tendencia.
Asimismo, manifestó que seguía creyendo que “el cambio climático es un problema y todo lo que hagamos es poco, mucho más cuando hay algunos que siguen atrasando”.
Si bien Macri lamentó que “la oferta populista sigue creciendo en el mundo”, también puso de relieve que es ecrecimiento choca con “el avance de la tecnología”, que al representar un mayor acceso a la información para amplios sectores de la población, “le pone límites”.
“En la revolución tecnológica, como liberal que soy creo que es casi imposible que esto se pueda regular”, consignó.
Al respecto, planteó la dicotomía de lo que llamó “la nueva era de la revolución de las expectativas”, debido a “la cantidad de información” que se recibe en forma permanente.
“Ahora todo el mundo sabe lo que tiene el vecino y la demanda es ‘yo quiero más’”, dijo.
Luego de recordar que cuando comenzó su Presidencia en 2015 “Rosario estaba descontrolado”, resaltó la “suerte” que en la Argentina las bandas narcocriminales “son pequeñas” en relación con la de otros países de la región.
Sin embargo, su visión no fue positiva de cara al futuro, ya que sostuvo que “venimos con un proceso retrasado, pero la tendencia es la misma”, debido a un caldo de cultivo que se conformó con el hecho de que “América Latina es la región del mundo que menos ha crecido en el último medio siglo, porque nuestras instituciones no son buenas”.
“Y la falla que encuentra el delincuente es que hay ambientes en los que se discute el respeto de la propiedad. Por eso en las elecciones perdemos en las cárceles, el populismo es aliado del crimen organizado”, finalizó.