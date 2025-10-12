Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud
La suspensión del show de Palito Ortega en Paraná desconcertó a sus seguidores y generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. La noticia llegó de forma inesperada a través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram del propio artista, quien en plena gira nacional debió frenar su actividad por motivos de salud.
El mensaje se comunicó de manera directa a su público entrerriano: “Atención Paraná. Por motivos de salud Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show del domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, Paraná. El show se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro por las mismas. Disculpas por las molestias”.
La rápida viralización de la información puso de manifiesto la vigencia de su figura, ya que el anuncio sorprendió no solo por implicar un paréntesis en una serie de conciertos con localidades agotadas, sino porque el artista viene mostrando sobre el escenario una energía celebrada tanto por críticos como por su público fiel.
Durante las semanas previas al anuncio de suspensión, Palito Ortega mantuvo una agenda intensa. Este presente tan activo se vio reflejado especialmente en el festejo por los 55 años de “Muchacho que vas cantando”, canción emblemática de su repertorio y de la música popular argentina.
El jueves 3 de octubre, el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires albergó un show que rápidamente agotó sus entradas. Cientos de personas se acercaron a celebrar junto al músico, quien repasó en vivo sus clásicos de siempre. Debido a la gran demanda de entradas y a la repercusión generada, el artista repitió la función el viernes 10 de octubre, recreando nuevamente ese clima festivo entre generaciones de seguidores.
PALITO ORTEGA VOLVIÓ A BRILLAR EN EL TEATRO ÓPERA ✨
Anoche, Palito ofreció la segunda función de "Muchacho que vas cantando" en el Teatro Ópera con nuevo sold out
Fueron más de dos horas de emoción y energía repasando sus grandes éxitos, con invitados de lujo
Tute Delacroix pic.twitter.com/qWQOORwFgo
— Palito Ortega (@RamonOrtegaOK) October 11, 2025
La expectativa era tal que, apenas tres días antes de la fecha pautada en Paraná, la cuenta de Instagram anunciaba: “La emoción sigue intacta: un fragmento de ‘La felicidad’ que volveremos a compartir este viernes 10 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires, y el domingo 12 de octubre en Paraná. ¡Nos esperan noches de éxitos!”, con un video en el que se lo veía interpretando los temas más queridos de su repertorio. La gira por el interior del país prometía, entonces, continuar en esa sintonía de fervor, aunque debió encontrarse con este traspié por cuestiones de salud.
Palito Ortega reafirmó la vigencia de su música y su mensaje de esperanza, incluso cuando el calendario le marca, de tanto en tanto, la necesidad de una pausa.