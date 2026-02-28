Pakistán lanzó nuevos ataques aéreos dentro de Afganistán y afirma que hay más de 300 muertos
El ejército de Pakistán, respaldado por artillería y aviación, atacó durante la noche y las primeras horas del sábado instalaciones militares en el interior de Afganistán, en un nuevo capítulo de la escalada del conflicto entre ambos países. La ofensiva se produjo después de que Pakistán afirmara que está en “guerra abierta” con su vecino.
Según Islamabad, más de 300 fuerzas afganas murieron desde que comenzaron los combates la noche del jueves, tras un amplio ataque transfronterizo afgano en territorio paquistaní. Afganistán rechazó esas cifras y las calificó de falsas, mientras que las víctimas reportadas por ambas partes no pudieron confirmarse de manera independiente.
Los enfrentamientos se desataron en respuesta a los ataques aéreos que Pakistán realizó el domingo pasado en Afganistán. Islamabad sostuvo que los bombardeos tenían como objetivo al ilegalizado talibán paquistaní (TTP), grupo insurgente que, aunque es independiente, mantiene vínculos con los talibanes que gobiernan Afganistán. Sin embargo, Kabul aseguró que en esos ataques murieron únicamente civiles.
Tras el ataque afgano, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, declaró el viernes: “Nuestra paciencia se agotó. Ahora hay una guerra abierta entre nosotros”.
Continúan los combates
El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, afirmó que más de 331 fuerzas afganas murieron y más de 500 resultaron heridas durante los ataques militares en curso. Según detalló, 102 puestos afganos fueron desmantelados, 22 capturados y 163 tanques y vehículos blindados destruidos en 37 ubicaciones.
Por su parte, el portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, negó esas cifras y acusó a Pakistán de atacar zonas civiles en las provincias de Paktika, Khost, Kunar, Nangarhar y Kandahar, además de campamentos de refugiados en Torkham y Kandahar. De acuerdo con Kabul, 52 personas murieron —en su mayoría mujeres y niños— y otras 66 resultaron heridas.
Mientras tanto, Naciones Unidas advirtió que varias ciudades afganas fueron bombardeadas por el ejército paquistaní, lo que representa una nueva escalada y aumenta la preocupación por la situación de los civiles bajo el gobierno talibán.
Guerra de cifras y acusaciones
El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, indicó que 13 fuerzas afganas murieron y 22 resultaron heridas, mientras que 55 soldados paquistaníes habrían muerto en los enfrentamientos. Pakistán, en cambio, informó 12 militares muertos, 27 heridos y un soldado desaparecido.
Medios estatales paquistaníes señalaron que la fuerza aérea del país ejecutó ataques dirigidos contra instalaciones militares clave en el este de Afganistán.
Además, cientos de residentes cercanos al paso fronterizo de Torkham huyeron de la zona, mientras que en los últimos días Pakistán deportó a decenas de refugiados afganos hacia ese mismo punto fronterizo.
Nuevos ataques y denuncias
El Ministerio de Defensa afgano aseguró que durante la noche Afganistán atacó bases militares paquistaníes en Miranshah y Spin Wam, destruyendo instalaciones y causando numerosas bajas.
En paralelo, autoridades locales afganas denunciaron que Pakistán atacó zonas civiles, destruyó viviendas y provocó al menos 11 muertes en el este del país. Islamabad, por su parte, sostiene que sus operaciones apuntan exclusivamente a objetivos militares.
El vocero del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, afirmó que los ataques contra instalaciones paquistaníes buscan enviar “un mensaje de que responderemos a cada acto malvado de Pakistán”.
Intentos de mediación internacional
Las tensiones entre ambos países se mantienen elevadas desde octubre, cuando enfrentamientos fronterizos dejaron decenas de muertos. Un alto el fuego mediado por Qatar logró detener temporalmente los combates, pero las conversaciones de paz posteriores en Turquía no alcanzaron un acuerdo duradero.
Desde entonces, los intercambios de disparos en la frontera han sido ocasionales, aunque el conflicto volvió a intensificarse tras los recientes bombardeos.
En este contexto, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y China intentan mediar para reducir la tensión. El ministro de Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, mantuvo conversaciones con los cancilleres de Afganistán y Pakistán para intentar desescalar el conflicto.