PagoMisCuentas y UNICEF recaudaron más de 75 millones de pesos para fortalecer la educación infantil en Argentina
PagoMisCuentas y UNICEF anunciaron la finalización de la campaña “Los Chicos Cuentan”, que logró recaudar más de 75 millones de pesos destinados a promover y proteger el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en la Argentina.
Entre junio y agosto, miles de personas se sumaron a la iniciativa a través de PagoMisCuentas y la red de cajeros Banelco. Durante la jornada central de “Un Sol para los Chicos”, se alcanzó una recaudación inicial de 53,7 millones de pesos, cifra que creció hasta los 75 millones al cierre de la campaña, el 31 de agosto, reflejando el compromiso y la solidaridad de la comunidad.
Los fondos serán destinados al programa de alfabetización inicial que UNICEF Argentina impulsa en contextos rurales e indígenas del norte del país, enfocado en niñas y niños de tres a ocho años. El objetivo es desarrollar habilidades esenciales de oralidad, lectura y escritura mediante un enfoque intercultural y bilingüe. Hasta el momento, el programa ha capacitado a 400 directivos, docentes y maestros auxiliares, alcanzando a 9.600 chicas y chicos de Salta, y busca expandirse a más comunidades.
Desde UNICEF destacan que aprender a leer y escribir en contextos rurales e indígenas requiere propuestas pedagógicas que reconozcan y valoren la diversidad cultural y lingüística. Reducir estas brechas es esencial para garantizar una educación de calidad y el pleno ejercicio del derecho a una ciudadanía activa.
“Desde Newpay, nos enorgullece acompañar a UNICEF Argentina una vez más en la campaña ‘Los Chicos Cuentan’, a través de PagoMisCuentas y nuestra red Banelco. Estos proyectos son fundamentales por el impacto positivo que tienen en las infancias y adolescencias de muchas personas en el país”, expresó Cecilia Salas, PagoMisCuentas & Network Solutions Head.
Por su parte, Pablo Ferreyra, Especialista en Alianzas Corporativas de UNICEF Argentina, resaltó: “Newpay renueva su compromiso con la niñez al acompañar nuevamente la campaña ‘Los Chicos Cuentan’. Esto fortalece las iniciativas educativas y de oportunidades para las niñas y los niños, y refuerza la importancia del compromiso del sector privado en garantizar los derechos de la infancia”.