Pablo Toviggino pasó por Tribunales presentó un escrito y no contestó preguntas sobre la causa por millonaria evasión en la AFA
Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha del mandamás del fútbol argentino Claudio “Chiqui” Tapia, pasó por Tribunales para ser indagado por la Justicia en una causa en la que está imputado por la millonaria evasión de 19.000 millones de pesos en aportes, en el marco de una denuncias del Gobierno de Javier Milei a través de la ARCA. Sin embargo, al igual que otros directivos, presentó un escrito y se negó a responder preguntas.
El N°2 de Chiqui Tapia llegó a Tribunales a las 11:05 junto a su abogado, Marcelo Rocchetti. El tesorero de la AFA habia pedido declarar por videoconferencia, y no de manera presencial, para evitar “verse acosado al momento” de presentarse. El juez rechazó el pedido y ordenó que el día de las indagatorias de todos acusados haya un operativo de seguridad especial en el edificio.
En el caso de Toviggino se cumplió como si fuese un jefe de Estado. La puerta del edificio de los Tribunales llegó a estar custodiada por ocho oficiales de la Policía Federal que le prohibieron a los medios de comunicación estar sobre la vereda –un lugar público– y los obligó a trasladarse enfrente. Y durante media hora estuvo bloqueado uno de los ascensores del edificio para que lo use el tesorero de la AFA cuando llegara.
En las escalinatas del Juzgado se lo vio a Gregorio Dalbón, también defensor de la AFA y uno de los voceros más activos en contra de las denuncias de corrupción contra la entidad.
Minutos después de las 12, el dirigente de fútbol se retiro fuertemente custodiado y no habló. Hizo silencio ante las consultas de los periodistas, como también calló frente al juez que investiga la denuncia por evasión. Un dato más: se fue del lugar en una camioneta sin patente.
Antes de arribar a Tribunales y a través de su cuenta de X, el todopoderoso presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y uno de los hombres de mayor confianza de Tapia apeló a una reflexión del fallecido papa argentino. “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza”, escribió en sus redes el millonario empresario, que también esta siendo investigado en la causa por la lujosa mansión de Villa Rosa, en Pilar, propiedad de dos personas acusadas de ser sus testaferros.
“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, afirma el texto que subió a su cuenta de X Toviggino.
En el expediente ya fueron indagados el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo; el ex secretario general Víctor Blanco; y la actual secretaria general, Cristina Malaspina. Todos presentaron escritos y optaron por no responder preguntas.
La causa por la que declara Toviggino investiga el presunto delito de retención indebida de tributos, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión. Según la acusación, la AFA no habría pagado en término $19.300 millones correspondientes a Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado. La normativa establece que el delito se configura una vez vencido el plazo de pago.
De todos modos, la entidad ya regularizó su situación ante el fisco: abonó una parte de la deuda y el resto fue incluido en planes de pago.
Tras la declaración de Toviggino será el turno de Tapia, citado para este jueves a las 11. Una vez concluida esa audiencia, el juez Amarante tendrá diez días para decidir si procesa a los imputados, dicta su sobreseimiento o establece la falta de mérito.
