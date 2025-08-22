Pablo Rossi imita a Jony Viale y expone la trama de coimas libertaria
El periodista de La Nación, Pablo Rossi, sigue la línea de Jonatan Viale y no se calla la boca ante lo que se viene hablando sobre una presunta red de corrupción en la ANDIS con conexiones en Casa Rosada: “La coima no tiene ideología, hubo un sistema de retornos orquestados por Lule Menem con participación de Karina Milei”, dijo quien hasta hoy era un fiel comunicador presidencial.
La primera pregunta que surge es saber cuál es la intencionalidad de Pablo Rossi al exponer tan claramente el esquema de corrupción denunciado por Spagnuolo, abogado y amigo personal de Javier Milei.
Pablo Rossi
A24
"La cocina no tiene ideología"
"Un sistema de retornos orquestados por Lule Menem dónde habría una participación hacia KARINA MILEI"
A LA PELOTITA pic.twitter.com/qIizv8rK4E
— Al Toque (@altoque_ok) August 22, 2025
Si toda la retórica es para coercionar por mayor caudal de Pauta, si la intención es terminar echándole toda la responsabilidad a Diego Spagnuolo, si atrás está Mauricio Macri, quien en plena campaña ensucia la cancha perjudicando al Gobierno, o si decididamente los hasta hoy peridistas leales al Plan Libertario buscan tomar distancia del color violeta porque empiezan a ver lo que sí ven cada vez más millones de argentinos.
De todas formas, el solo hecho de ponerlo a la luz complica al Gobierno, que todavía no ha dado una respuesta coherente de lo que ha pasado.