Pablo Quirno reemplaza a Gerardo Werthein en Cancillería
Pablo Quirno asumirá en reemplazo del renunciado Gerardo Werthein al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Es un miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”, afirmó el Gobierno a través de un comunicado oficial de la Casa Rosada publicado en sus redes sociales.
En este sentido, se agrega que “de esta forma, el presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su Gobierno”.
El ahora titular del Palacio San Martín asumirá en su flamante cargo el próximo lunes 27 de octubre, a partir de cuando entrará en vigencia la renuncia de su predecesor Gerardo Werthein.
Esta nueva movida dentro de la administración libertaria, a tan solo 72 horas de las elecciones legislativas a nivel nacional, es una clara muestra de la expansión del área de influencia de Luis “Toto” Caputo” en el Gobierno nacional.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 23, 2025
Esto se debe a que Quirno era, desde el inicio de la gestión Milei, el secretario de Finanzas y mano derecha de la máxima autoridad del Palacio de Hacienda. Y en su nuevo rol, su expertise será clave para negociar también a nivel diplomático con la Casa Blanca y los gigantes de Wall Street por el tema de la deuda argentina.
Justamente por estos y otros motivos el texto oficial enviado a los medios enfatiza: “El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.
A su vez, se indica que “el nuevo Canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad”.