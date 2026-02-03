Pablo Moyano reapareció con duras críticas a gobernadores peronistas por apoyar la reforma laboral: “Hacen campaña con Perón y Evita y después te cagan”
En la antesala del tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, el sindicalista Pablo Moyano reapareció tras varios meses de silencio y apuntó con dureza contra gobernadores que se identifican con el peronismo y que ya manifestaron su apoyo a la iniciativa oficial.
“Repudio a estos tipos que hacen campaña con Perón y Evita y después te cagan, y en la primera de cambio te votan todo en contra de los trabajadores”, cuestionó el referente del Sindicato de Camioneros.
En clara oposición al proyecto, Moyano calificó la propuesta del Ejecutivo como “regresiva” y sostuvo que “lleva a la esclavitud”.
“Los jubilados van a tener que pagar las indemnizaciones de los trabajadores. La indemnización desaparecería. Mercado Libre, Techint, YPF son mentores de esta reforma laboral. Se va a terminar judicializando”, auguró en declaraciones a Radio Gráfica.
En ese marco, expresó su rechazo a la postura de mandatarios provinciales que se reconocen peronistas y que mostraron predisposición a acompañar las modificaciones que impulsa la Casa Rosada. En particular, mencionó a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
“Los gorilas vienen por los derechos laborales, pero los gobernadores peronistas, viejo, ¿qué tenés que ir a explicarle a un gobernador o a un senador del peronismo que es una ley en contra de los laburantes?. Por eso, el repudio total al gobernador de Córdoba, de Tucumán, de Catamarca, que tanto hablan dudando si votan o no la reforma laboral”, enumeró.
Para Moyano, este escenario responde a la falta de conducción dentro del peronismo y a la relación de sintonía que algunos gobiernos provinciales mantienen con la administración nacional.
“Por eso hay que salir a la calle el día que se trate, que sea una movilización masiva para que estos tipos no se lo lleven de arriba, porque le cagaron la vida, años de laburo a los laburantes y ellos después se van a su provincia”, reflexionó, e insistió en la necesidad de una “movilización multitudinaria para darle un mensaje al Gobierno, a los empresarios y fundamentalmente al peronismo”.
“Esto pasa porque no hay conducción”, enfatizó el hijo de Hugo Moyano.
En este contexto, el dirigente sindical confirmó su incorporación al nuevo frente gremial que comenzó a gestarse por fuera de la CGT con el objetivo de rechazar la denominada ley de Modernización laboral.
El espacio empezó a tomar forma la semana pasada en un encuentro realizado en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezado por Abel Furlán, y contó con la participación de dirigentes de ATE, de las dos CTA y de otras organizaciones sindicales que no comparten la estrategia de la principal central obrera del país.