Pablo Moyano: “La CGT puede voltear la reforma laboral tranquilamente”
El dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió este jueves al proyecto de reforma laboral que el gobierno del presidente Javier Milei busca aprobar en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.
“Esto ya lo vivimos con la famosa ley Banelco cuando estaba Hugo Moyano, después cuando fue la de Macri”, afirmó en diálogo con Futurock. Y advirtió: “Cómo no se la va a poder voltear la CGT que está en su totalidad unida”.
Moyano también apuntó a los gobernadores peronistas ante una eventual aprobación de la iniciativa oficialista. “Los responsables de si se aprueba son los gobernadores fundamentalmente del peronismo. ¿Por qué un senador o un gobernador va a decidir si el trabajador tiene que cobrar indemnizaciones o en cuotas, o liquidarle las vacaciones en veinte veces? Quiénes son estos tipos, terminan su mandato, se borran, y condenaron a los trabajadores”, planteó.
Además, sostuvo que, en caso de aprobarse la ley de modernización laboral —como la denomina el Ejecutivo—, será judicializada.
Por su parte, Cristian Jerónimo, co-secretario de la Confederación General del Trabajo, también cuestionó el contenido del proyecto y aseguró que tiene un impacto negativo en el mundo del trabajo.
“Nosotros seguimos trabajando y el viernes la CGT convocó a su consejo directivo y de ahí saldrán los pasos a seguir para el plan de acción y el plan de lucha”, expresó también en Futurock.
El dirigente adelantó que podrían definirse medidas desde la sede sindical de Azopardo 802.
En tanto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió nuevamente la reforma laboral y señaló que el proyecto fue trabajado “en una mesa de diálogo donde estaba la CGT”, por lo que relativizó las marchas anunciadas por la central obrera.
“Yo no haría una medida de fuerza, hay que dejar a las instituciones funcionar normalmente”, afirmó el funcionario.
Cordero consideró además que las marchas y manifestaciones son “costumbres que las personas ya no ven con buenos ojos” y remarcó que “cada uno es responsable de los actos que hace frente a la sociedad”.