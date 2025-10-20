Pablo Laurta llegó a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio: “Hice lo necesario”
Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina (26), su expareja, y de Mariel Zamudio (54), su ex suegra, dejó la cárcel de Gualeguaychú, en Entre Ríos, en medio de un gran operativo de seguridad, para ser trasladado a la ciudad de Córdoba, donde será indagado por el fiscal Gerardo Reyes.
“Las dos fallecidas tenían ambas denuncias por explotación infantil y por secuestro”, dijo al llegar a la prensa. “Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Ahora él ahora está seguro”, respondió, sin muestras de remordimiento ni arrepentimiento, a los cronistas que le preguntaron por qué había matado a tres personas. “Espero lo mejor para él”, cerró en relación a P., de 5 años.
“AHORA MI HIJO ESTÁ SEGURO” I Pablo Laurta, el hombre acusado por el brutal doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su madre, Mariel Zamudio, volvió a hablar: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”. https://t.co/V2jtlInpzE pic.twitter.com/WShkEilbCI
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) October 20, 2025
El fundador de “Varones Unidos” permanecía alojado en el penal entrerriano debido a que también fue imputado por el homicidio criminis causa de Martín Sebastián Palacio, el chofer de aplicación al que contrató para que lo llevara, engañado, desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe.
Laurta llegó a destino pasadas las 10 de la mañana de este lunes. En la Unidad Judicial de Homicidios (en el mismo edificio de la Jefatura de Policía) de Córdoba, esperaban el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.
#AHORA | La Policía de Córdoba despliega un Operativo de Seguridad por el traslado del detenido Pablo Laurta.
‼️El imputado por el doble crimen en B° Villa Serrana y otro asesinato en Entre Ríos, declarará en la Unidad Judicial de Homicidios ubicada en Jefatura de Policía.… pic.twitter.com/gq3DzvS5r4
— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 20, 2025
Tras la audiencia, el uruguayo será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará alojado.
La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró.
Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Antes, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.
Aunque Laurta se negó a declarar, en cada uno de sus traslados vociferó indigentes frases a la prensa para justificar el doble femicidio y el homicidio. “Yo fui a rescatar a mi hijo”, exclamó Laurta el jueves, cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia.
Un día antes, mientras era trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, aseguró: “Todo fue por justicia”. También lanzó “hay que venerarlo, es un mártir”, en otro de sus encuentros furtivos con los medios.